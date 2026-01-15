Испания не исключила участия в военной миссии ЕС в Гренландии

МАДРИД, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид не исключает возможного участия в европейской миссии по обеспечению безопасности в Гренландии.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.