Испания не исключила участия в военной миссии ЕС в Гренландии

МАДРИД, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид не исключает возможного участия в европейской миссии по обеспечению безопасности в Гренландии.
В среду вооруженные силы Дании сообщили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове.
"Усиление наблюдения в Гренландии могло бы стать одним из вариантов, однако в течение сегодняшнего дня мы будем смотреть, как развивается ситуация. Я считаю, что не стоит торопиться с выводами", - приводит слова Роблес новостное агентство EFE.
По её словам, Испания находится в постоянном контакте с союзниками и будет ориентироваться на результаты консультаций, которые проходят в течение дня. Министр уточнила, что в случае одобрения речь могла бы идти исключительно о миссии наблюдательного характера.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.