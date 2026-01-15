Рейтинг@Mail.ru
В Иране сохраняется вероятность возобновления акций, сообщил источник
15:21 15.01.2026
В Иране сохраняется вероятность возобновления акций, сообщил источник
В Иране сохраняется вероятность возобновления акций, сообщил источник - РИА Новости, 15.01.2026
В Иране сохраняется вероятность возобновления акций, сообщил источник
Напряженность обстановки, возникшей в Иране в связи с недавними протестами, снижается, однако есть вероятность возобновления митингов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:21:00+03:00
2026-01-15T15:24:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
иран
тегеран (город)
2026
Новости
в мире, иран, тегеран (город)
В мире, Иран, Тегеран (город)
В Иране сохраняется вероятность возобновления акций, сообщил источник

В Иране снижается напряженность, но сохраняется вероятность возобновления акций

Иранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Напряженность обстановки, возникшей в Иране в связи с недавними протестами, снижается, однако есть вероятность возобновления митингов, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в правоохранительных органах исламской республики.
"На данный момент в городах спокойно, никаких протестов не происходит. Несмотря на существование вероятности проведения (массовых - ред.) собраний в будущем, беспорядки и акты вандализма прекратились", - сказал источник.
Глава МИД Китая прокомментировал ситуацию в Иране
14:21
Глава МИД Китая прокомментировал ситуацию в Иране
14:21
По имеющимся у органов безопасности данным, как отметил источник, новых актов вандализма и нападений не ожидается, хотя в ближайшие дни ряд лиц, "обманутых (Израилем и США - ред.)", могут выйти на улицы. Источник подчеркнул, что полиция и органы безопасности не пойдут на уступки вандалам и нарушителям спокойствия.
Ранее президент США Дональд Трамп, заявлявший о готовности нанести удар по Ирану из-за гибели протестующих, заявил, что США получили информацию о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
В Иране рассказали о беспрецедентных нападениях на мечети
13:20
В Иране рассказали о беспрецедентных нападениях на мечети
13:20
 
В миреИранТегеран (город)
 
 
Заголовок открываемого материала