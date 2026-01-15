Белый дом: только Трамп и узкий круг советников знают о планах по Ирану

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Белый дом, комментируя сообщения в СМИ о планах США в отношении Ирана, заявил, что только президент Дональд Трамп и очень узкий круг людей осведомлены о дальнейших возможных действиях.
Ранее американские СМИ утверждали, что США располагают ограниченными военными ресурсами, которые могли бы быть использованы для возможной новой атаки на Иран. Также заявлялось, что администрация Трампа рассматривает в отношении Ирана различные меры, выходящие за рамки традиционных авиаударов, такие как кибератаки и кампании по дестабилизации правительства.
"Правда в том, что только президент Трамп знает, что он собирается делать, и лишь очень, очень узкий круг советников посвящен в его планы. И, как я уже сказала, он продолжает внимательно следить за ситуацией в Иране на местах," - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Пресс-секретарь также подтвердила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Трампу с просьбой отложить любые планы по нападению на Иран.
Ранее советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани пригрозил отсечь "руку интервенции" в случае любого вмешательства во внутренние дела страны.