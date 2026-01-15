Рейтинг@Mail.ru
Белый дом: только Трамп и узкий круг советников знают о планах по Ирану - РИА Новости, 15.01.2026
22:53 15.01.2026
Белый дом: только Трамп и узкий круг советников знают о планах по Ирану
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, каролин левитт, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Биньямин Нетаньяху

Белый дом: только Трамп и узкий круг советников знают о планах по Ирану

© AP Photo / Jose Luis MaganaАкции протеста против против удара США по объектам в Иране
Акции протеста против против удара США по объектам в Иране - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Акции протеста против против удара США по объектам в Иране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Белый дом, комментируя сообщения в СМИ о планах США в отношении Ирана, заявил, что только президент Дональд Трамп и очень узкий круг людей осведомлены о дальнейших возможных действиях.
Ранее американские СМИ утверждали, что США располагают ограниченными военными ресурсами, которые могли бы быть использованы для возможной новой атаки на Иран. Также заявлялось, что администрация Трампа рассматривает в отношении Ирана различные меры, выходящие за рамки традиционных авиаударов, такие как кибератаки и кампании по дестабилизации правительства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Белом доме не раскрыли, просил ли Нетаньяху отложить атаку США на Иран
Вчера, 21:31
"Правда в том, что только президент Трамп знает, что он собирается делать, и лишь очень, очень узкий круг советников посвящен в его планы. И, как я уже сказала, он продолжает внимательно следить за ситуацией в Иране на местах," - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Пресс-секретарь также подтвердила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Трампу с просьбой отложить любые планы по нападению на Иран.
Ранее советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани пригрозил отсечь "руку интервенции" в случае любого вмешательства во внутренние дела страны.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США включили в санкции против Ирана секретаря Совета нацбезопасности
Вчера, 18:12
 
