В Иране опровергли сообщения об аресте бывшего президента Роухани

"Представитель СМИ, близкий к офису Хасана Роухани, во время звонка с медиа-порталом On опроверг слух о задержании и, передавая слова (самого – ред.) Роухани, заявил, что за ним сохраняется право подать жалобу", - говорится в сообщении On News Media.