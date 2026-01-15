Рейтинг@Mail.ru
В Иране опровергли сообщения об аресте бывшего президента Роухани
22:32 15.01.2026 (обновлено: 23:33 15.01.2026)
В Иране опровергли сообщения об аресте бывшего президента Роухани
Осведомленный источник из окружения бывшего президента Ирана Хасана Роухани опроверг новость о его аресте, сообщает новостной портал On News Media. РИА Новости, 15.01.2026
в мире, иран, сша, израиль, хасан роухани, мохаммад джавад зариф
В мире, Иран, США, Израиль, Хасан Роухани, Мохаммад Джавад Зариф
© Фото : с официального сайта Хассана РоуханиХассан Роухани
Хассан Роухани - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : с официального сайта Хассана Роухани
Хассан Роухани. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Осведомленный источник из окружения бывшего президента Ирана Хасана Роухани опроверг новость о его аресте, сообщает новостной портал On News Media.
Ранее в четверг на фоне прошедших в Иране протестов интернет-портал Jedaal и его основатель политолог Али Ализаде в соцсети X сообщили о задержании экс-президента Ирана Роухани, но в его окружении это опровергли.
Акции протеста против против удара США по объектам в Иране - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Белый дом: только Трамп и узкий круг советников знают о планах по Ирану
Вчера, 22:53
"Представитель СМИ, близкий к офису Хасана Роухани, во время звонка с медиа-порталом On опроверг слух о задержании и, передавая слова (самого – ред.) Роухани, заявил, что за ним сохраняется право подать жалобу", - говорится в сообщении On News Media.
Еще один новостной портал Asrkhabar в четверг со ссылкой на осведомленный источник опроверг слух о задержании экс-главы МИД и бывшего вице-президента Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Источник отметил, что распространение подобных фейков направлено на создание раскола в обществе. По информации портала, в ближайшее время офис Хасана Роухани опубликует заявление по этому поводу.
Роухани занимал пост президента два срока подряд с 2013 по 2021 год, Зариф являлся в его правительстве министром иностранных дел в этот срок, а позже - уже при нынешнем президенте Ирана Масуде Пезешкиане - занимал должность вице-президента.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Иране задержали шесть боевиков, причастных к беспорядкам в Кермане
Вчера, 19:43
 
