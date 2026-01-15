Рейтинг@Mail.ru
В Иране задержали шесть боевиков, причастных к беспорядкам в Кермане
19:43 15.01.2026
В Иране задержали шесть боевиков, причастных к беспорядкам в Кермане
в мире, иран
В мире, Иран
В Иране задержали шесть боевиков, причастных к беспорядкам в Кермане

КСИР задержал шесть организаторов беспорядков и погромов в Кермане

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержал в четверг шесть боевиков, причастных к организации беспорядков и погромов на западе исламской республики, заявило главное разведывательное управление Ирана по провинции Керман.
"Были выявлены и задержаны шесть человек из ключевых организаторов беспорядков, а также террористических акций в городе Керман. Задержание было проведено сотрудниками специального подразделения КСИР", - цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB заявление разведуправления.
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Иранские спецслужбы задержали агента "Моссада", пишет Tasnim
Вчера, 16:18
В заявлении отмечается, что двое из задержанных приобрели огнестрельное оружие и вооружили им группу из 20 человек с четкими инструкциями по проведению погромов в городе Керман.
Согласно заявлению, лидеры этой группы регулярно снимали видеоролики со своими действиями, а также с дислокацией стратегически важных военных объектов и пересылали их с указанием координат лицам, связанным с разведслужбами Израиля.
Разведуправление добавило, что в ходе задержания КСИР изъял у этой группы несколько единиц огнестрельного оружия, электрошокеры, баллончики со слезоточивым газом и большое количество самодельных взрывных устройств.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Иране арестовали двух агентов "Моссада", сообщают СМИ
11 января, 20:51
 
В мире Иран
 
 
