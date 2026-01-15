В Иране задержали шесть боевиков, причастных к беспорядкам в Кермане

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержал в четверг шесть боевиков, причастных к организации беспорядков и погромов на западе исламской республики, заявило главное разведывательное управление Ирана по провинции Керман.

"Были выявлены и задержаны шесть человек из ключевых организаторов беспорядков, а также террористических акций в городе Керман. Задержание было проведено сотрудниками специального подразделения КСИР", - цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB заявление разведуправления.

В заявлении отмечается, что двое из задержанных приобрели огнестрельное оружие и вооружили им группу из 20 человек с четкими инструкциями по проведению погромов в городе Керман.

Согласно заявлению, лидеры этой группы регулярно снимали видеоролики со своими действиями, а также с дислокацией стратегически важных военных объектов и пересылали их с указанием координат лицам, связанным с разведслужбами Израиля

Разведуправление добавило, что в ходе задержания КСИР изъял у этой группы несколько единиц огнестрельного оружия, электрошокеры, баллончики со слезоточивым газом и большое количество самодельных взрывных устройств.