В Иране полиция задержала пять участников беспорядков
18:35 15.01.2026 (обновлено: 19:43 15.01.2026)
В Иране полиция задержала пять участников беспорядков
Иранская полиция задержала пять боевиков одной из террористических групп, которая занималась проведением беспорядков в городе Мервдашт, на юге республики,... РИА Новости, 15.01.2026
В Иране полиция задержала пять участников беспорядков

SNN: на юге Ирана полиция задержала пять участников беспорядков в Мервдаште

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Иранская полиция задержала пять боевиков одной из террористических групп, которая занималась проведением беспорядков в городе Мервдашт, на юге республики, передает иранский телеканал SNN.
"Командующий полицейским управлением по городу Мервдашт сообщил о выявлении и задержании пять членов одной из террористических групп, которая занималась проведением беспорядков в последние дни в этом городе", - говорится в сообщении.
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Точное число жертв протестов в Иране неизвестно, сообщил источник
Вчера, 16:18
В свою очередь гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что сотрудники сил правопорядка задержали основных участников атаки на полицейский участок района Рамхормоз в провинции Хузестан, расположенной на юго-западе исламской республики.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 12 января в ходе выступления по поводу протестов перед главами диппредставительств иностранных государств в Тегеране заявил, что изначально протестные настроения в конце декабря 2025 года носили мирный характер на уровне рынков и профсоюзов, а власти Ирана вступили с участниками в диалог. После этого начался "второй этап", в который вмешались "новые лица", протесты стали перерастать в насилие, а с 8 по 10 января появились "вооруженные террористические элементы и группировки", целью которых был подтолкнуть протест к мятежу и кровопролитию.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
МИД прокомментировал введение Трампом пошлин для стран, торгующих с Ираном
Вчера, 17:21
 
В мире Иран США Аббас Аракчи
 
 
