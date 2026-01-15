В Иране полиция задержала пять участников беспорядков

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Иранская полиция задержала пять боевиков одной из террористических групп, которая занималась проведением беспорядков в городе Мервдашт, на юге республики, передает иранский телеканал SNN.
"Командующий полицейским управлением по городу Мервдашт сообщил о выявлении и задержании пять членов одной из террористических групп, которая занималась проведением беспорядков в последние дни в этом городе", - говорится в сообщении.
В свою очередь гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что сотрудники сил правопорядка задержали основных участников атаки на полицейский участок района Рамхормоз в провинции Хузестан, расположенной на юго-западе исламской республики.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 12 января в ходе выступления по поводу протестов перед главами диппредставительств иностранных государств в Тегеране заявил, что изначально протестные настроения в конце декабря 2025 года носили мирный характер на уровне рынков и профсоюзов, а власти Ирана вступили с участниками в диалог. После этого начался "второй этап", в который вмешались "новые лица", протесты стали перерастать в насилие, а с 8 по 10 января появились "вооруженные террористические элементы и группировки", целью которых был подтолкнуть протест к мятежу и кровопролитию.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.