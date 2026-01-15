Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал введение Трампом пошлин для стран, торгующих с Ираном - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 15.01.2026 (обновлено: 17:34 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/iran-2068125342.html
МИД прокомментировал введение Трампом пошлин для стран, торгующих с Ираном
МИД прокомментировал введение Трампом пошлин для стран, торгующих с Ираном - РИА Новости, 15.01.2026
МИД прокомментировал введение Трампом пошлин для стран, торгующих с Ираном
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о введении президентом США Дональдом Трампом 25% пошлин в отношении Ирана, отметила, что Москва не... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:21:00+03:00
2026-01-15T17:34:00+03:00
в мире
россия
сша
иран
мария захарова
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260115/iran-2068011521.html
россия
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, иран, мария захарова, дональд трамп
В мире, Россия, США, Иран, Мария Захарова, Дональд Трамп
МИД прокомментировал введение Трампом пошлин для стран, торгующих с Ираном

МИД прокомментировал введение Трампом пошлин для стран, сотрудничающих с Ираном

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о введении президентом США Дональдом Трампом 25% пошлин в отношении Ирана, отметила, что Москва не признает односторонние нелегитимные санкции против суверенных государств.
"Россия не признает односторонние нелегитимные санкции против суверенных государств, потому что считает их грубым нарушением международного права. Мы неоднократно об этом говорили и продолжаем придерживаться данной позиции. Российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество является обоюдно выгодным, оно не подвержено внешнему санкционному давлению", - сказала она в ходе брифинга.
Участники акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Кризис в Иране грозит переломом баланса сил на Ближнем Востоке, пишут СМИ
11:42
 
В миреРоссияСШАИранМария ЗахароваДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала