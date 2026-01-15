https://ria.ru/20260115/iran-2068125342.html
МИД прокомментировал введение Трампом пошлин для стран, торгующих с Ираном
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о введении президентом США Дональдом Трампом 25% пошлин в отношении Ирана, отметила, что Москва не... РИА Новости, 15.01.2026
