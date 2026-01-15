Точное число жертв протестов в Иране неизвестно, сообщил источник

Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Точное число жертв протестов, вспыхнувших в Иране в последние дни, неизвестно, есть вероятность, что некоторые люди пропали без вести, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в правоохранительных органах исламской республики.

"Данные о погибших, публикуемые в ряде СМИ, неточны. До настоящего момента окончательное число жертв не определено. Их фактическое число будет объявлено по завершении процесса следствия", - сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что в ходе беспорядков в Иране могут быть пропавшие без вести, однако пока не будет проведено детальное расследование, обнародовать их имена невозможно.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.