Точное число жертв протестов в Иране неизвестно, сообщил источник
16:18 15.01.2026 (обновлено: 16:19 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/iran-2068099266.html
Точное число жертв протестов в Иране неизвестно, сообщил источник
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Точное число жертв протестов, вспыхнувших в Иране в последние дни, неизвестно, есть вероятность, что некоторые люди пропали без вести, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в правоохранительных органах исламской республики.
"Данные о погибших, публикуемые в ряде СМИ, неточны. До настоящего момента окончательное число жертв не определено. Их фактическое число будет объявлено по завершении процесса следствия", - сказал источник.
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану пройдет в четверг в 23:00 мск
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану пройдет в четверг в 23:00 мск
06:15
Собеседник агентства отметил, что в ходе беспорядков в Иране могут быть пропавшие без вести, однако пока не будет проведено детальное расследование, обнародовать их имена невозможно.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Источник в силах безопасности Ирана ранее сообщил РИА Новости, что в ходе беспорядков в исламской республике погибли более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил), еще сотни человек были ранены.
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
 
