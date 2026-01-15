Источник: иностранцев не было среди задержанных на протестах в Иране

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Иностранных граждан не было среди задержанных в ходе недавно развернувшихся в Иране протестов, сообщений о задержании россиян в полицию не поступало, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в правоохранительных органах исламской республики.
"Согласно последним данным, ни один иностранец не был задержан из-за недавних событий", - сказал источник.
Он подчеркнул, что в правоохранительные органы "в последнее время не поступало сообщений о задержании в Иране российских граждан".
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.