Источник: иностранцев не было среди задержанных на протестах в Иране

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Иностранных граждан не было среди задержанных в ходе недавно развернувшихся в Иране протестов, сообщений о задержании россиян в полицию не поступало, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в правоохранительных органах исламской республики.