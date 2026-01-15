В Иране выразили надежду на более активную роль Китая в обеспечении мира

ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Иран надеется на более значительную роль Китая в обеспечении регионального мира и стабильности, заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И.