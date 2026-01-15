Рейтинг@Mail.ru
В Иране выразили надежду на более активную роль Китая в обеспечении мира - РИА Новости, 15.01.2026
15:35 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/iran-2068086468.html
В Иране выразили надежду на более активную роль Китая в обеспечении мира
В Иране выразили надежду на более активную роль Китая в обеспечении мира - РИА Новости, 15.01.2026
В Иране выразили надежду на более активную роль Китая в обеспечении мира
Иран надеется на более значительную роль Китая в обеспечении регионального мира и стабильности, заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:35:00+03:00
2026-01-15T15:35:00+03:00
в мире
китай
иран
тегеран (город)
аббас аракчи
ван и (политик)
китай
иран
тегеран (город)
в мире, китай, иран, тегеран (город), аббас аракчи, ван и (политик)
В мире, Китай, Иран, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Ван И (политик)
В Иране выразили надежду на более активную роль Китая в обеспечении мира

Аракчи: Иран надеется на активную роль КНР в обеспечении регионального мира

© Fotolia / Cla78Флаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Fotolia / Cla78
Флаг Ирана. Архивное фото
ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Иран надеется на более значительную роль Китая в обеспечении регионального мира и стабильности, заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И.
"Иран готов противостоять внешнему вмешательству, при этом оставляет дверь для диалога открытой, Тегеран рассчитывает на более значительную роль Китая в обеспечении регионального мира и стабильности", - заявил Аракчи, слова которого приводит МИД КНР на своем сайте.
Ван И в свою очередь выразил надежду, что "все стороны будут дорожить миром, проявлять сдержанность и разрешать разногласия посредством диалога, Китай готов играть конструктивную роль в этом отношении".
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты, иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Глава МИД Китая прокомментировал ситуацию в Иране
В миреКитайИранТегеран (город)Аббас АракчиВан И (политик)
 
 
RSS
Архив
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
