Иран следит за ситуацией на американской базе в Катаре, пишет FT - РИА Новости, 15.01.2026
14:56 15.01.2026
Иран следит за ситуацией на американской базе в Катаре, пишет FT
Иран следит за ситуацией на американской базе в Катаре, пишет FT
Иран следит за развитием событий на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, пишет газета Financial Times со ссылкой на иранского чиновника.
в мире
иран
катар
сша
иран
катар
сша
в мире, иран, катар, сша
В мире, Иран, Катар, США
FT: Иран следит за событиями на авиабазе США Аль-Удейд в Катаре

FT: Иран следит за событиями на авиабазе США Аль-Удейд в Катаре

© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Corey Hook
Американский стратегический бомбардировщик B-52 "Стратофортресс" на авиабазе Аль-Удейд в Катаре
Американский стратегический бомбардировщик B-52 Стратофортресс на авиабазе Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Corey Hook
Американский стратегический бомбардировщик B-52 "Стратофортресс" на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Иран следит за развитием событий на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, пишет газета Financial Times со ссылкой на иранского чиновника.
"Иранский чиновник заявил, что Тегеран следит за развитием событий на Аль-Удейде и готов принять "ответные меры", - говорится в публикации.
Протесты в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава Минобороны Ирана заявил, что бунтовщики получали деньги за убийства
13:14
Ранее сообщалось, что 14 января ряду военных дали указание покинуть базу США Аль-Удейд в Катаре, откуда в июне прошлого года в преддверии ударов США по Ирану эвакуировали часть персонала.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня 2025 года на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня 2025 года нанесла ракетный удары по базе Аль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. В июне 2025 года официальный представитель МИД Катара Маджида аль-Ансари заявил, что катарские и американские военные были заранее эвакуированы с военной базы США Аль-Удейд в Катаре, никто из них не пострадал от атак Ирана.
Глава МИД Ирана заявил, что террористы втягивают Трампа в войну
03:05
Глава МИД Ирана заявил, что террористы втягивают Трампа в войну
03:05
 
