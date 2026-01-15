Иран следит за ситуацией на американской базе в Катаре, пишет FT

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня 2025 года на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня 2025 года нанесла ракетный удары по базе Аль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. В июне 2025 года официальный представитель МИД Катара Маджида аль-Ансари заявил, что катарские и американские военные были заранее эвакуированы с военной базы США Аль-Удейд в Катаре, никто из них не пострадал от атак Ирана.