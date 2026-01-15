Рейтинг@Mail.ru
В Иране рассказали о беспрецедентных нападениях на мечети - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/iran-2068041687.html
В Иране рассказали о беспрецедентных нападениях на мечети
В Иране рассказали о беспрецедентных нападениях на мечети - РИА Новости, 15.01.2026
В Иране рассказали о беспрецедентных нападениях на мечети
Дипломатический источник в Иране рассказал РИА Новости о "беспрецедентных" нападениях на мечети в ходе беспорядков в стране, поджогам подверглись более 50... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:20:00+03:00
2026-01-15T13:20:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
аббас аракчи
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067523267_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_bc3dc3d42fcacff311130c013554313e.jpg
https://ria.ru/20260115/iran-2068027318.html
https://ria.ru/20260115/iran-2067949175.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067523267_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_88ea44c0c7ba4bbc8b04d73d882737db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, аббас аракчи, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Аббас Аракчи, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Иране рассказали о беспрецедентных нападениях на мечети

РИА Новости: в Иране в ходе беспорядков поджигали более 50 мечетей

© REUTERS / StringerГорящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Stringer
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дипломатический источник в Иране рассказал РИА Новости о "беспрецедентных" нападениях на мечети в ходе беспорядков в стране, поджогам подверглись более 50 мечетей.
«

"Поджигались магазины и дома мирных жителей. В некоторых городах было сожжено около 200 магазинов. Владельцам магазинов, которые отказывались закрывать свои заведения, угрожали поджогом. Нападениям подверглись 53 пожарные машины, 8 из которых полностью выведены из строя", - сообщил он.

Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Иран считает протесты продолжением 12-дневной войны, сообщил диписточник
12:39
По его словам, "за три дня было сожжено 180 машин скорой помощи".
«

"По всей стране нападениям и поджогам подверглись 53 мечети, что беспрецедентно не только в Иране, но и во всех мусульманских странах", - добавил источник, отметив, что только в Тегеране было подожжено 26 банков и 25 мечетей.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 12 января в ходе выступления по поводу протестов перед главами диппредставительств иностранных государств в Тегеране заявил, что изначально протестные настроения в конце декабря 2025 года носили мирный характер на уровне рынков и профсоюзов, а власти Ирана вступили с участниками в диалог. После этого начался "второй этап", в который вмешались "новые лица", а протесты стали перерастать в насилие, а с 8 по 10 января появились "вооруженные террористические элементы и группировки", целью которых был подтолкнуть протест к мятежу и кровопролитию.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Участники акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Ирана отверг обвинения в якобы планах вешать протестующих
02:35
 
В миреИранТегеран (город)СШААббас АракчиСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала