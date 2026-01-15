Глава Минобороны Ирана заявил, что бунтовщики получали деньги за убийства

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Участники беспорядков в Иране получали деньги за убийства и поджоги, заявил глава Минобороны страны Азиз Насирзаде.
«
"На этих собраниях (где протестующие обсуждали планы. — Прим. ред.) даже были установлены расценки за совершение диверсий в Иране. Убийство человека — 500 миллионов туманов, поджог автомобиля — 200 миллионов туманов, поджог полицейского участка — 80 миллионов туманов, совершение акта вандализма — 15 миллионов туманов", — привело его слова агентство IRIB.
При расчетах учитывали последние данные, согласно которым доллар стоит около 1,4 миллиона риалов.
Как сообщал РИА Новости дипломатический источник в Иране, большое количество погибших получили пулевые ранения в спину со стороны "агентов". Власти считают протесты продолжением 12-дневной войны с Израилем и США. Тегеран будет расследовать все случаи провокаций.
Беспорядки в Иране
В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.
В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон. В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что беспорядки в стране прекратились.
Президент Масуд Пезешкиан пообещал продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации протестов обвинил США и Израиль. Он призвал иранцев выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.