Некоторым протестующим в Иране платили за поджог машин, сообщил диписточник

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Некоторые участники беспорядков в Иране получили по 600 долларов за нападение на полицейский участок, за поджог государственных автомобилей – 300 долларов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Иране.

"За нападение на полицейский участок исполнители получали 600 долларов, а за поджог государственного автомобиля — 300 долларов. Документальные подтверждения этих выплат имеются", - сообщил источник.

По его словам, имеются видеозаписи раздачи оружия среди людей - у "вооруженных террористов" было изъято более 1300 единиц огнестрельного оружия.

Источник сообщил, что большое количество погибших получили пулевые ранения в спину со стороны "агентов", также были отмечены случаи жестокости по отношению к правоохранителям: "Некоторым сотрудникам иранской полиции отрезали головы". Также, по его словам, были зафиксированы случаи сожжения заживо.

"Раненых добивали. В одном из случаев, когда люди пытались доставить раненых в больницу, группа "добровольцев" вызвалась помочь, но позже все 11 раненых были найдены убитыми выстрелами в голову", - утверждает источник.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 12 января в ходе выступления по поводу протестов перед главами диппредставительств иностранных государств в Тегеране заявил, что участники волнений в Иране получали из-за рубежа указания стрелять по людям.

Он тогда заявил, что изначально протестные настроения в конце декабря 2025 года носили мирный характер на уровне рынков и профсоюзов, а власти Ирана вступили с участниками в диалог. После этого начался "второй этап", в который вмешались "новые лица", а протесты стали перерастать в насилие, а с 8 по 10 января появились "вооруженные террористические элементы и группировки", целью которых был подтолкнуть протест к мятежу и кровопролитию.