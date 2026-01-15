Рейтинг@Mail.ru
Некоторым протестующим в Иране платили за поджог машин, сообщил диписточник - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 15.01.2026 (обновлено: 12:50 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/iran-2068026353.html
Некоторым протестующим в Иране платили за поджог машин, сообщил диписточник
Некоторым протестующим в Иране платили за поджог машин, сообщил диписточник - РИА Новости, 15.01.2026
Некоторым протестующим в Иране платили за поджог машин, сообщил диписточник
Некоторые участники беспорядков в Иране получили по 600 долларов за нападение на полицейский участок, за поджог государственных автомобилей – 300 долларов,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:36:00+03:00
2026-01-15T12:50:00+03:00
в мире
иран
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
тегеран (город)
сша
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067523245_0:322:2577:1772_1920x0_80_0_0_e1fc2f55b363205f544114866005cbee.jpg
https://ria.ru/20260115/karlson-2067965507.html
https://ria.ru/20260113/iran-2067466289.html
https://ria.ru/20260115/oon-2067962187.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067523245_214:0:2577:1772_1920x0_80_0_0_e2b6a49d5e563b375a3044c9a653789b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, тегеран (город), сша, аббас аракчи
В мире, Иран, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Тегеран (город), США, Аббас Аракчи
Некоторым протестующим в Иране платили за поджог машин, сообщил диписточник

РИА Новости: некоторым протестующим в Иране платили 300$ за поджог машин

© REUTERS / StringerУчастники акции протеста в Тегеране, Иран
Участники акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Некоторые участники беспорядков в Иране получили по 600 долларов за нападение на полицейский участок, за поджог государственных автомобилей – 300 долларов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Иране.
"За нападение на полицейский участок исполнители получали 600 долларов, а за поджог государственного автомобиля — 300 долларов. Документальные подтверждения этих выплат имеются", - сообщил источник.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Такер Карлсон считает неминуемыми удары США по Ирану
07:02
По его словам, имеются видеозаписи раздачи оружия среди людей - у "вооруженных террористов" было изъято более 1300 единиц огнестрельного оружия.
Источник сообщил, что большое количество погибших получили пулевые ранения в спину со стороны "агентов", также были отмечены случаи жестокости по отношению к правоохранителям: "Некоторым сотрудникам иранской полиции отрезали головы". Также, по его словам, были зафиксированы случаи сожжения заживо.
"Раненых добивали. В одном из случаев, когда люди пытались доставить раненых в больницу, группа "добровольцев" вызвалась помочь, но позже все 11 раненых были найдены убитыми выстрелами в голову", - утверждает источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 12 января в ходе выступления по поводу протестов перед главами диппредставительств иностранных государств в Тегеране заявил, что участники волнений в Иране получали из-за рубежа указания стрелять по людям.
Он тогда заявил, что изначально протестные настроения в конце декабря 2025 года носили мирный характер на уровне рынков и профсоюзов, а власти Ирана вступили с участниками в диалог. После этого начался "второй этап", в который вмешались "новые лица", а протесты стали перерастать в насилие, а с 8 по 10 января появились "вооруженные террористические элементы и группировки", целью которых был подтолкнуть протест к мятежу и кровопролитию.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану пройдет в четверг в 23:00 мск
06:15
 
В миреИранСитуация с курсами валют и ценами на нефтьТегеран (город)СШААббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала