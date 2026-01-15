Некоторым протестующим в Иране платили за поджог машин, сообщил диписточник

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Некоторые участники беспорядков в Иране получили по 600 долларов за нападение на полицейский участок, за поджог государственных автомобилей – 300 долларов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Иране.
"За нападение на полицейский участок исполнители получали 600 долларов, а за поджог государственного автомобиля — 300 долларов. Документальные подтверждения этих выплат имеются", - сообщил источник.
По его словам, имеются видеозаписи раздачи оружия среди людей - у "вооруженных террористов" было изъято более 1300 единиц огнестрельного оружия.
Источник сообщил, что большое количество погибших получили пулевые ранения в спину со стороны "агентов", также были отмечены случаи жестокости по отношению к правоохранителям: "Некоторым сотрудникам иранской полиции отрезали головы". Также, по его словам, были зафиксированы случаи сожжения заживо.
"Раненых добивали. В одном из случаев, когда люди пытались доставить раненых в больницу, группа "добровольцев" вызвалась помочь, но позже все 11 раненых были найдены убитыми выстрелами в голову", - утверждает источник.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 12 января в ходе выступления по поводу протестов перед главами диппредставительств иностранных государств в Тегеране заявил, что участники волнений в Иране получали из-за рубежа указания стрелять по людям.
Он тогда заявил, что изначально протестные настроения в конце декабря 2025 года носили мирный характер на уровне рынков и профсоюзов, а власти Ирана вступили с участниками в диалог. После этого начался "второй этап", в который вмешались "новые лица", а протесты стали перерастать в насилие, а с 8 по 10 января появились "вооруженные террористические элементы и группировки", целью которых был подтолкнуть протест к мятежу и кровопролитию.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.