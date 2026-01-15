Кризис в Иране грозит переломом баланса сил на Ближнем Востоке, пишут СМИ

АНКАРА, 15 янв - РИА Новости. Эскалация ситуации в Иране может привести к нарушению регионального баланса на Ближнем Востоке, а возможная гражданская война обернется катастрофическими последствиями, пишет в четверг турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Как отмечает издание, в Анкаре осознают масштаб потенциальных рисков, поскольку хаос или вооруженный внутренний конфликт в Иране в первую очередь затронет именно Турцию. В публикации подчеркивается, что Иран существенно отличается от Ливана, Сирии или Ирака: вооруженные силы религиозного режима остаются сильными и организованными, что делает возможный кризис особенно опасным.
"Вмешательство третьих стран, прежде всего США и Израиля, в сочетании с внутренним конфликтом может привести к полномасштабной дестабилизации не только Ирана, но и всего Ближнего Востока. Подобное развитие событий способно изменить существующий баланс сил в регионе", - говорится в статье.
Издание также обращает внимание на усилия Турции по посредничеству и задается вопросом, в полной ли мере иранская сторона осознает возможные последствия эскалации. В случае провала дипломатических инициатив, как отмечает газета, регион может столкнуться с новой геополитической реальностью, которая напрямую затронет "интересы Турции".
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника в среду передало, что США выводят часть персонала с ключевых баз на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности на фоне напряженности в регионе. Соответствующее сообщение, уточнило агентство, последовало за заявлениями высокопоставленного иранского чиновника, который в этот же день сообщил агентству, что Иран предупредил соседние страны, размещающие американские войска, что нанесет удары по базам Штатов в случае удара Соединенных Штатов.