Кризис в Иране грозит переломом баланса сил на Ближнем Востоке, пишут СМИ

АНКАРА, 15 янв - РИА Новости. Эскалация ситуации в Иране может привести к нарушению регионального баланса на Ближнем Востоке, а возможная гражданская война обернется катастрофическими последствиями, пишет в четверг турецкая проправительственная газета Hürriyet

Как отмечает издание, в Анкаре осознают масштаб потенциальных рисков, поскольку хаос или вооруженный внутренний конфликт в Иране в первую очередь затронет именно Турцию . В публикации подчеркивается, что Иран существенно отличается от Ливана Сирии или Ирака : вооруженные силы религиозного режима остаются сильными и организованными, что делает возможный кризис особенно опасным.

"Вмешательство третьих стран, прежде всего США Израиля , в сочетании с внутренним конфликтом может привести к полномасштабной дестабилизации не только Ирана, но и всего Ближнего Востока . Подобное развитие событий способно изменить существующий баланс сил в регионе", - говорится в статье.

Издание также обращает внимание на усилия Турции по посредничеству и задается вопросом, в полной ли мере иранская сторона осознает возможные последствия эскалации. В случае провала дипломатических инициатив, как отмечает газета, регион может столкнуться с новой геополитической реальностью, которая напрямую затронет "интересы Турции".

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.