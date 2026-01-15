МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Иран открыл воздушное пространство, Иран открыл воздушное пространство, сообщила организация гражданской авиации страны.

« "Небо Ирана принимает транзитные рейсы, прилетающие и вылетающие рейсы, аэропорты оказывают услуги пассажирам", — привело ее слова агентство IRIB.

В ночь на четверг Тегеран в ожидании возможных американских атак временно закрыл воздушное пространство. Страна принимала лишь международные рейсы, имеющие специальное разрешение.

В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если силовикам прикажут открыть огонь по протестующим в Исламской Республике.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф предупреждал, что в ответ на агрессию США их объекты на Ближнем Востоке станут законными целями.

В Тегеране подчеркивали, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, но при необходимости готовы к войне.

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.

С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.

В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон. В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что беспорядки в стране прекратились.