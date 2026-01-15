Рейтинг@Mail.ru
Иран открыл воздушное пространство
11:23 15.01.2026 (обновлено: 12:09 15.01.2026)
Иран открыл воздушное пространство
Иран открыл воздушное пространство, сообщила организация гражданской авиации страны. РИА Новости, 15.01.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Иран открыл воздушное пространство, сообщила организация гражданской авиации страны.
«
"Небо Ирана принимает транзитные рейсы, прилетающие и вылетающие рейсы, аэропорты оказывают услуги пассажирам", — привело ее слова агентство IRIB.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Ирану по запросу США
06:15
В ночь на четверг Тегеран в ожидании возможных американских атак временно закрыл воздушное пространство. Страна принимала лишь международные рейсы, имеющие специальное разрешение.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если силовикам прикажут открыть огонь по протестующим в Исламской Республике.
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем, заявили в КСИР
Вчера, 13:39
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф предупреждал, что в ответ на агрессию США их объекты на Ближнем Востоке станут законными целями.
В Тегеране подчеркивали, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, но при необходимости готовы к войне.
Американские военные во время учений на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
США выводят персонал с крупных баз на Ближнем Востоке, пишет Reuters
Вчера, 16:27

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Окончательно и неоспоримо". Трамп начал новую войну
Вчера, 08:00
В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон. В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что беспорядки в стране прекратились.
Президент Масуд Пезешкиан пообещал продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации протестов обвинил США и Израиль. Он призвал иранцев выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
 
В мире, Иран, США, Мохаммад-Багер Галибаф, Дональд Трамп, Аббас Аракчи
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
