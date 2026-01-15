Власти Ирана опровергли сообщения о смертном приговоре участнику протестов

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Судебные власти Ирана опровергли сообщения о смертном приговоре для Эрфана Солтани, участника последних масштабных протестных акций в стране, сообщила иранская гостелерадиокомпания.
"Эрфан Солтани не приговорен к смертной казни", - говорится в сообщении иранского вещателя.
Со ссылкой на судебные власти он также сообщил, что Солтани действительно был задержан 10 января во время беспорядков в Иране по обвинению в "сговоре против внутренней безопасности страны, а также пропагандистской деятельности, направленной против (политического) строя".
Судебные власти указали, что приговор в таком случае предусматривает тюремное заключение, а не смертную казнь. В настоящий же момент Солтани находится в центральной тюрьме города Кередж - пригороде Тегерана.
Ранее президент США Дональд Трамп, заявлявший о готовности нанести удар по Ирану из-за гибели протестующих, заявил, что США получили информацию о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается.