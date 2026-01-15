Рейтинг@Mail.ru
Власти Ирана опровергли сообщения о смертном приговоре участнику протестов - РИА Новости, 15.01.2026
11:11 15.01.2026
Власти Ирана опровергли сообщения о смертном приговоре участнику протестов
Власти Ирана опровергли сообщения о смертном приговоре участнику протестов - РИА Новости, 15.01.2026
Власти Ирана опровергли сообщения о смертном приговоре участнику протестов
Судебные власти Ирана опровергли сообщения о смертном приговоре для Эрфана Солтани, участника последних масштабных протестных акций в стране, сообщила иранская... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Власти Ирана опровергли сообщения о смертном приговоре участнику протестов

Иран опроверг сообщения о смертном приговоре одному из участников протестов

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Судебные власти Ирана опровергли сообщения о смертном приговоре для Эрфана Солтани, участника последних масштабных протестных акций в стране, сообщила иранская гостелерадиокомпания.
"Эрфан Солтани не приговорен к смертной казни", - говорится в сообщении иранского вещателя.
Со ссылкой на судебные власти он также сообщил, что Солтани действительно был задержан 10 января во время беспорядков в Иране по обвинению в "сговоре против внутренней безопасности страны, а также пропагандистской деятельности, направленной против (политического) строя".
Судебные власти указали, что приговор в таком случае предусматривает тюремное заключение, а не смертную казнь. В настоящий же момент Солтани находится в центральной тюрьме города Кередж - пригороде Тегерана.
Ранее президент США Дональд Трамп, заявлявший о готовности нанести удар по Ирану из-за гибели протестующих, заявил, что США получили информацию о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану пройдет в четверг в 23:00 мск
06:15
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
