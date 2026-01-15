МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Несколько самолетов направляются в сторону Тегерана после окончания запрета на полеты в воздушном пространстве над Ираном, сообщает сервис Flightradar24.
Ранее в ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщал, что власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной на чуть более двух часов на фоне протестов, страна принимает только международные рейсы, имеющие специальное разрешение. Позднее агентство Рейтер передавало, что власти Ирана продлили до 06:30 по мск закрытие воздушного пространства над страной для всех полетов, кроме международных рейсов в или из Ирана, имеющих разрешение.
"После того как истек срок закрытия воздушного пространства Ирана, некоторые самолеты летят в сторону Тегерана", — говорится в сообщении сервиса в соцсети X.
Flightradar24 также опубликовал скриншот со своего сайта, на котором видны пять самолетов над Ираном.