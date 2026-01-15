Рейтинг@Mail.ru
Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства
04:46 15.01.2026
Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства
Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства
Власти Ирана продлили до 06.30 по мск закрытие воздушного пространства над страной для всех полетов, кроме международных рейсов в или из Ирана, имеющих... РИА Новости, 15.01.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти Ирана продлили до 06.30 по мск закрытие воздушного пространства над страной для всех полетов, кроме международных рейсов в или из Ирана, имеющих разрешение, передает агентство Рейтер.
"Согласно новому уведомлению, Иран закрывает воздушное пространство для всех рейсов, кроме международных рейсов с разрешением, до 03.30 по Гринвичу (06.30 по мск)", - заявило агентство.
Ранее в ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщал, что власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной на чуть более двух часов на фоне протестов, страна принимает только международные рейсы, имеющие специальное разрешение.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран готов к отражению любой агрессии со стороны США, сообщил источник
