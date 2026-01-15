https://ria.ru/20260115/iran-2067957156.html
Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства
Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 15.01.2026
Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства
Власти Ирана продлили до 06.30 по мск закрытие воздушного пространства над страной для всех полетов, кроме международных рейсов в или из Ирана, имеющих... РИА Новости, 15.01.2026
Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства до 06:30 по мск