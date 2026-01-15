Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана заявил, что террористы втягивают Трампа в войну - РИА Новости, 15.01.2026
03:05 15.01.2026
Глава МИД Ирана заявил, что террористы втягивают Трампа в войну
Глава МИД Ирана заявил, что террористы втягивают Трампа в войну - РИА Новости, 15.01.2026
Глава МИД Ирана заявил, что террористы втягивают Трампа в войну
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что протесты в Исламской Республике использовались террористическими элементами, чтобы спровоцировать президента США... РИА Новости, 15.01.2026
2026
Глава МИД Ирана заявил, что террористы втягивают Трампа в войну

Аракчи: террористы используют протесты для втягивания Трампа в войну

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что протесты в Исламской Республике использовались террористическими элементами, чтобы спровоцировать президента США Дональда Трампа начать войну против Тегерана.
"Речь шла о столкновениях между нашими силами безопасности и террористическими элементами, у которых был план устроить масштабные убийства, чтобы спровоцировать президента Трампа вмешаться в этот конфликт и развязать новую войну против Ирана," - сказал Аракчи в интервью Fox News.
Участники акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Ирана отверг обвинения в якобы планах вешать протестующих
Глава МИД Ирана отметил, что против страны ведется кампания по дезинформации, добавив, что Израиль способствует эскалации ситуации.
Ранее власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной на чуть более двух часов на фоне протестов, страна принимает только международные рейсы, имеющие специальное разрешение, сообщает сервис Flightradar24.
Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника в среду передало, что США выводят часть персонала с ключевых баз на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности на фоне напряженности в регионе. Соответствующее сообщение, уточнило агентство, последовало за заявлениями высокопоставленного иранского чиновника, который в этот же день сообщил агентству, что Иран предупредил соседние страны, размещающие американские войска, что нанесет удары по базам Штатов в случае удара Соединенных Штатов.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Ирана призвал Трампа не повторять предыдущих ошибок США
