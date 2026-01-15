Глава МИД Ирана заявил, что террористы втягивают Трампа в войну

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил , что протесты в Исламской Республике использовались террористическими элементами, чтобы спровоцировать президента США Дональда Трампа начать войну против Тегерана.

"Речь шла о столкновениях между нашими силами безопасности и террористическими элементами, у которых был план устроить масштабные убийства, чтобы спровоцировать президента Трампа вмешаться в этот конфликт и развязать новую войну против Ирана," - сказал Аракчи в интервью Fox News.

Глава МИД Ирана отметил, что против страны ведется кампания по дезинформации, добавив, что Израиль способствует эскалации ситуации.

Ранее власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной на чуть более двух часов на фоне протестов, страна принимает только международные рейсы, имеющие специальное разрешение, сообщает сервис Flightradar24.

Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника в среду передало, что США выводят часть персонала с ключевых баз на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности на фоне напряженности в регионе. Соответствующее сообщение, уточнило агентство, последовало за заявлениями высокопоставленного иранского чиновника, который в этот же день сообщил агентству, что Иран предупредил соседние страны, размещающие американские войска, что нанесет удары по базам Штатов в случае удара Соединенных Штатов.