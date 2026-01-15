Рейтинг@Mail.ru
02:39 15.01.2026
Страны G7 готовы ввести дополнительные ограничения против Ирана
Страны G7 готовы ввести дополнительные ограничения против Ирана
в мире
иран
сша
канада
дональд трамп
g7
иран
сша
канада
2026
в мире, иран, сша, канада, дональд трамп, g7
В мире, Иран, США, Канада, Дональд Трамп, G7
Страны G7 готовы ввести дополнительные ограничения против Ирана

Страны G7 заявили о готовности ввести дополнительные ограничения против Ирана

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Страны G7 заявили о готовности ввести дополнительные ограничения против Ирана в случае его противодействия протестам в стране, следует из их совместного заявления.
"Члены G7 остаются готовыми ввести дополнительные ограничительные меры", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Канады.
Страны выразили обеспокоенность событиями в Иране и призвали власти страны к сдержанности.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, в понедельник заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Во вторник президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер также пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в соцсети Truth Social, что "помощь в пути". Трамп также пообещал серьезные действия, если в Иране начнут казнить протестующих, однако добавил, что не в курсе подобных сообщений. Позже Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном, об этом он написал в Truth Social. По его словам, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США.
