Глава МИД Ирана отверг обвинения в якобы планах вешать протестующих

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что власти республики не планируют в ближайшее время вешать протестующих.
"Нет планов вешать вообще", - заявил Аракчи в интервью Fox News.
Как заявил министр, власти полностью контролируют ситуацию. А казнить протестующих через повешение не собираются ни завтра, ни после завтра, вовсе не имели таких планов. Соответствующий вопрос президенту США Дональду Трампу, который привел к комментариям американского лидера о том, что повешение отменили, Аракчи назвал "частью кампании по дезинформации".
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в ИРИ захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.