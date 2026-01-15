Глава МИД Ирана заявил, что беспорядки в стране прекратились

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в настоящее время в Иране больше не проходят демонстрации и что беспорядки в стране закончились.
"Могу сказать, что вот уже четыре дня всё спокойно. Нет ни демонстраций, ни беспорядков", - сказал Аракчи в интервью Fox News.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в ИРИ захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.