Рейтинг@Mail.ru
Рейс из Москвы в Тегеран возвращается в Шереметьево - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/iran-2067945620.html
Рейс из Москвы в Тегеран возвращается в Шереметьево
Рейс из Москвы в Тегеран возвращается в Шереметьево - РИА Новости, 15.01.2026
Рейс из Москвы в Тегеран возвращается в Шереметьево
Самолет, выполняющий рейс SU 514 из Москвы в Тегеран, возвращается в аэропорт "Шереметьево" на фоне сообщений о закрытии воздушного пространства Ирана, выяснил... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T02:10:00+03:00
2026-01-15T02:10:00+03:00
в мире
москва
тегеран (город)
иран
шереметьево (аэропорт)
flightradar24
airbus a321
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_edf8754a1fb5078fe8dd9d9dc4cc8128.jpg
https://ria.ru/20260115/iran-2067944482.html
https://ria.ru/20260115/iran-2067939405.html
москва
тегеран (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_512938cba9b50354e66a53933534c227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, тегеран (город), иран, шереметьево (аэропорт), flightradar24, airbus a321
В мире, Москва, Тегеран (город), Иран, Шереметьево (аэропорт), Flightradar24, Airbus A321
Рейс из Москвы в Тегеран возвращается в Шереметьево

РИА Новости: рейс в Тегеран вернется в Шереметьево после закрытия неба Ирана

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Самолет, выполняющий рейс SU 514 из Москвы в Тегеран, возвращается в аэропорт "Шереметьево" на фоне сообщений о закрытии воздушного пространства Ирана, выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло воздушной гавани.
"(Рейс в - ред.) Тегеран 22.30 / 14 янв / SU 514 - Возврат в "Шереметьево", - говорится в сообщении.
Международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной
01:54
Самолет Airbus A321 вылетел из "Шереметьево" в 23.06 мск. Согласно сервису Flightradar24, он долетел до Волгоградской области, после чего развернулся и направился в Москву. По состоянию на 01.54 мск самолет уже приступил к снижению и готовится к посадке в "Шереметьево".
Ранее сервис Flightradar24 объявил о том, что власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной более чем на два часа на фоне протестов, страна принимает только международные рейсы, имеющие специальное разрешение.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Ирана призвал Трампа не повторять предыдущих ошибок США
00:21
 
В миреМоскваТегеран (город)ИранШереметьево (аэропорт)Flightradar24Airbus A321
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала