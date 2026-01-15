Рейс из Москвы в Тегеран возвращается в Шереметьево

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Самолет, выполняющий рейс SU 514 из Москвы в Тегеран, возвращается в аэропорт "Шереметьево" на фоне сообщений о закрытии воздушного пространства Ирана, выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло воздушной гавани.