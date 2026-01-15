Рейтинг@Mail.ru
Иран следующим подвергнется атаке США, прогнозируют пользователи Polymarket - РИА Новости, 15.01.2026
02:05 15.01.2026
Иран следующим подвергнется атаке США, прогнозируют пользователи Polymarket
Иран следующим из стран подвергнется ударам США, так считает большинство пользователей американской онлайн-платформы прогнозов Polymarket. РИА Новости, 15.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Иран следующим из стран подвергнется ударам США, так считает большинство пользователей американской онлайн-платформы прогнозов Polymarket.
Президент США Дональд Трамп ранее отказался однозначно ответить, исключает ли он возможность военных действий против Ирана после своих заявлений об отмене планов Тегерана казнить протестующих.
Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной
01:54
Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной
01:54
По состоянию на ночь четверга по московскому времени, 67% голосов набирает Иран. Следующим идет Сомали с 28%. Тройку замыкает Сирия, за вероятность ударов США по этой стране проголосовали всего 4% пользователей, обратило внимание РИА Новости.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в ИРИ захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.
Глава МИД Ирана призвал Трампа не повторять предыдущих ошибок США
00:21
Глава МИД Ирана призвал Трампа не повторять предыдущих ошибок США
00:21
 
