01:54 15.01.2026 (обновлено: 04:29 15.01.2026)
Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной на чуть более двух часов из-за протестов, сообщает сервис Flightradar24.
"Иран выпустил новое уведомление, согласно которому будет закрыто воздушное пространство для всех рейсов, кроме международных рейсов в и из Ирана, на которые дается разрешение. Уведомление действительно чуть более двух часов", — говорится в публикации в соцсети X сервиса.
Впоследствии эту меру продлили.

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если силовикам прикажут открыть огонь по протестующим в Исламской Республике.

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.
В некоторых иранских городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон.
Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль. Он призвал граждан выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.
