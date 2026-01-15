Рейтинг@Mail.ru
Британия эвакуировала всех сотрудников посольства в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
01:51 15.01.2026 (обновлено: 14:46 15.01.2026)
Британия эвакуировала всех сотрудников посольства в Иране, пишут СМИ
2026
Британия эвакуировала всех сотрудников посольства в Иране, пишут СМИ

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh BahramiПосольство Великобритании в Тегеране, Иран
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти Британия эвакуировали всех сотрудников посольства страны в Иране, включая посла, на фоне протестов, передает издание Politico со ссылкой на британского чиновника.
"Британия эвакуировала своего посла и всех сотрудников посольства страны в Иране", - сообщает издание со ссылкой на чиновника.
Как отметил чиновник, решение было принято на основании оценки ситуации с безопасностью в стране.
Международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной
