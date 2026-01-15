https://ria.ru/20260115/iran-2067944343.html
Британия эвакуировала всех сотрудников посольства в Иране, пишут СМИ
Британия эвакуировала всех сотрудников посольства в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
Британия эвакуировала всех сотрудников посольства в Иране, пишут СМИ
Власти Британия эвакуировали всех сотрудников посольства страны в Иране, включая посла, на фоне протестов, передает издание Politico со ссылкой на британского... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T01:51:00+03:00
2026-01-15T01:51:00+03:00
2026-01-15T14:46:00+03:00
в мире
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068069283_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8dec326f622a8edcd8421ccca8cf8f7.jpg
https://ria.ru/20260115/iran-2067944248.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068069283_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75260de17cdb909f5fab51f140cb9342.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
Британия эвакуировала всех сотрудников посольства в Иране, пишут СМИ
Politico: Британия эвакуировала всех сотрудников посольства в Иране
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти Британия эвакуировали всех сотрудников посольства страны в Иране, включая посла, на фоне протестов, передает издание Politico со ссылкой на британского чиновника.
"Британия эвакуировала своего посла и всех сотрудников посольства страны в Иране", - сообщает издание со ссылкой на чиновника.
Как отметил чиновник, решение было принято на основании оценки ситуации с безопасностью в стране.