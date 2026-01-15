Британия эвакуировала всех сотрудников посольства в Иране, пишут СМИ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти Британия эвакуировали всех сотрудников посольства страны в Иране, включая посла, на фоне протестов, передает издание Politico со ссылкой на британского чиновника.

