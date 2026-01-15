Глава МИД Ирана призвал Трампа не повторять предыдущих ошибок США

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал президента США Дональда Трампа не повторять предыдущих ошибок США и выбрать дипломатию вместо войны.
"Мой посыл таков: не повторяйте ту же ошибку, которую вы допустили в июне ... (если выбирать - ред.) между войной и дипломатией, дипломатия - лучший путь, хотя у нас и нет позитивного опыта (взаимодействия - ред.) с Соединёнными Штатами. Тем не менее дипломатия гораздо лучше, чем война", - сказал Аракчи в интервью Fox News.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Во вторник президент США Дональд Трамп призвал участников проходящих в Иране протестов продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер также пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в соцсети Truth Social, что "помощь в пути". Трамп также пообещал серьезные действия, если в Иране начнут казнить протестующих, однако добавил, что не в курсе подобных сообщений.