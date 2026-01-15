Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана призвал Трампа не повторять предыдущих ошибок США - РИА Новости, 15.01.2026
00:21 15.01.2026 (обновлено: 00:29 15.01.2026)
Глава МИД Ирана призвал Трампа не повторять предыдущих ошибок США
Глава МИД Ирана призвал Трампа не повторять предыдущих ошибок США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал президента США Дональда Трампа не повторять предыдущих ошибок США и выбрать дипломатию вместо войны. РИА Новости, 15.01.2026
в мире, сша, мид ирана, иран, дональд трамп, аббас аракчи, израиль
В мире, США, МИД Ирана, Иран, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Израиль
Глава МИД Ирана призвал Трампа не повторять предыдущих ошибок США

Глава МИД Ирана Аракчи призвал Трампа выбрать дипломатию вместо войны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал президента США Дональда Трампа не повторять предыдущих ошибок США и выбрать дипломатию вместо войны.
"Мой посыл таков: не повторяйте ту же ошибку, которую вы допустили в июне ... (если выбирать - ред.) между войной и дипломатией, дипломатия - лучший путь, хотя у нас и нет позитивного опыта (взаимодействия - ред.) с Соединёнными Штатами. Тем не менее дипломатия гораздо лучше, чем война", - сказал Аракчи в интервью Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп отказался прямо ответить на вопрос о военных действиях против Ирана
Вчера, 23:43
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Во вторник президент США Дональд Трамп призвал участников проходящих в Иране протестов продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер также пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в соцсети Truth Social, что "помощь в пути". Трамп также пообещал серьезные действия, если в Иране начнут казнить протестующих, однако добавил, что не в курсе подобных сообщений.
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем, заявили в КСИР
Вчера, 13:39
 
В миреСШАМИД ИранаИранДональд ТрампАббас АракчиИзраиль
 
 
