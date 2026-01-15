В Ираке заявили, что не позволят использовать страну для военных действий

БАГДАД, 15 янв - РИА Новости. Ирак не позволит использовать свою территорию, воздушное пространство или территориальные воды для ведения военных действий против какой-либо страны или для угроз безопасности странам региона, говорится в поступившем РИА Новости заявлении официального представителя главнокомандующего вооруженными силами Ирака Сабаха ан-Науман.

"В свете стремительно развивающейся региональной ситуации, сопутствующей эскалации, а также угроз безопасности и стабильности региона Республика Ирак подтверждает свою твердую и принципиальную позицию против использования своей территории, воздушного пространства или территориальных вод в качестве плацдарма для любых военных действий, направленных против какой-либо страны", - отметил ан-Науман.

"Ирак полностью привержен тому, чтобы не допустить превращения своей территории в арену для угроз безопасности всем соседним странам региона или втягивания в конфликты, не отвечающие интересам его народа", - сказал он.