15.01.2026
В Ираке заявили, что не позволят использовать страну для военных действий
20:47 15.01.2026
В Ираке заявили, что не позволят использовать страну для военных действий
В Ираке заявили, что не позволят использовать страну для военных действий

Ан-Науман: Ирак не позволит воевать с его территории против стран региона

Пригород Багдада
Пригород Багдада - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Пригород Багдада. Архивное фото
БАГДАД, 15 янв - РИА Новости. Ирак не позволит использовать свою территорию, воздушное пространство или территориальные воды для ведения военных действий против какой-либо страны или для угроз безопасности странам региона, говорится в поступившем РИА Новости заявлении официального представителя главнокомандующего вооруженными силами Ирака Сабаха ан-Науман.
"В свете стремительно развивающейся региональной ситуации, сопутствующей эскалации, а также угроз безопасности и стабильности региона Республика Ирак подтверждает свою твердую и принципиальную позицию против использования своей территории, воздушного пространства или территориальных вод в качестве плацдарма для любых военных действий, направленных против какой-либо страны", - отметил ан-Науман.
"Ирак полностью привержен тому, чтобы не допустить превращения своей территории в арену для угроз безопасности всем соседним странам региона или втягивания в конфликты, не отвечающие интересам его народа", - сказал он.
От имени властей Ирака ан-Науман призвал все стороны проявлять сдержанность, отдавать приоритет диалогу, избегать эскалации и "усердно работать над разрешением споров мирными и дипломатическими средствами" в соответствии с принципами международного права и Уставом ООН.
Россия поддерживает политический диалог с Турцией и Ираком, заявил МИД
Россия поддерживает политический диалог с Турцией и Ираком, заявил МИД
© 2026 МИА «Россия сегодня»
