Льготная "Семейная ипотека" продолжает действовать, сообщил Минфин
Ипотека
Льготная ипотека
 
16:18 15.01.2026
Льготная "Семейная ипотека" продолжает действовать, сообщил Минфин
Льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать, ограничений для банков в выдаче кредитов нет, сообщает пресс-служба Минфина России в связи с... РИА Новости, 15.01.2026
россия
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Льготная "Семейная ипотека" продолжает действовать, сообщил Минфин

Денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать, ограничений для банков в выдаче кредитов нет, сообщает пресс-служба Минфина России в связи с появившейся информацией о приостановке выдачи кредитов по этой программе.
"Льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать. Никаких ограничений для банков в выдаче кредитов нет. Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях", - говорится в сообщении.
"Отдельные банки могут перенастраивать операционные процессы какое-то время. Данную информацию следует уточнять в самих кредитных организациях", - отметили в Минфине.
