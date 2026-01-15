https://ria.ru/20260115/ipoteka-2068099153.html
Льготная "Семейная ипотека" продолжает действовать, сообщил Минфин
Льготная "Семейная ипотека" продолжает действовать, сообщил Минфин - РИА Новости, 15.01.2026
Льготная "Семейная ипотека" продолжает действовать, сообщил Минфин
Льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать, ограничений для банков в выдаче кредитов нет, сообщает пресс-служба Минфина России в связи с... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:18:00+03:00
2026-01-15T16:18:00+03:00
2026-01-15T16:18:00+03:00
льготная ипотека
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064127450_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c7f065b5e04ff151212a76c345e406c.jpg
https://ria.ru/20260113/stavka-2067583438.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064127450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e4edb6660b23236fc75399ef41568de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Льготная ипотека, Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Льготная "Семейная ипотека" продолжает действовать, сообщил Минфин
Минфин РФ: льготная "Семейная ипотека" продолжает действовать