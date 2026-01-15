Intel зарегистрировал в России товарный знак видеокарт

https://ria.ru/20260115/intel-2067968317.html
Американская корпорация Intel зарегистрировала товарный знак бренда видеокарт Intel Arc, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 15.01.2026
Intel зарегистрировала товарный знак бренда видеокарт Arc
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Американская корпорация Intel зарегистрировала товарный знак бренда видеокарт Intel Arc, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в ноябре 2025 года, а в январе текущего года Роспатент
принял решение зарегистрировать его.
Компания получила исключительное право на товарный знак до 18 ноября 2035 года.
Intel выпустил первое поколение графических процессоров под брендом Intel Arc в начале 2022 года. Эти видеокарты выпускались с прицелом на конкуренцию с Nvidia и AMD.