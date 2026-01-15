Intel зарегистрировал в России товарный знак видеокарт

Рейтинг@Mail.ru
07:50 15.01.2026
Американская корпорация Intel зарегистрировала товарный знак бренда видеокарт Intel Arc, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 15.01.2026
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Американская корпорация Intel зарегистрировала товарный знак бренда видеокарт Intel Arc, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в ноябре 2025 года, а в январе текущего года Роспатент принял решение зарегистрировать его.
Компания получила исключительное право на товарный знак до 18 ноября 2035 года.
Intel выпустил первое поколение графических процессоров под брендом Intel Arc в начале 2022 года. Эти видеокарты выпускались с прицелом на конкуренцию с Nvidia и AMD.
