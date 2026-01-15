Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии возбудили дело после заявления женщины о применении насилия - РИА Новости, 15.01.2026
20:59 15.01.2026
В Ингушетии возбудили дело после заявления женщины о применении насилия
В Ингушетии возбудили дело после заявления женщины о применении насилия
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после заявления местной жительницы о применении к ней насилия со стороны родственников, сообщило следственное...
В Ингушетии возбудили дело после заявления женщины о применении насилия

НАЛЬЧИК, 15 янв – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после заявления местной жительницы о применении к ней насилия со стороны родственников, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, в четверг в интернете была выявлена публикация, содержащая сведения о том, что 21-летняя жительница Ингушетии подверглась противоправным действиям со стороны родственников.
"По поручению руководителя следственного управления СК России по Республике Ингушетия Асхабова А. М. в целях установления всех обстоятельств произошедшего следственным путем вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия незамедлительно возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
"Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле руководителя следственного управления по Республике Ингушетия", - добавили в ведомстве.
В четверг некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили о том, что 21-летняя жительница Ингушетии Айна Манкиева, весной 2025 года сбежавшая от родственников из-за постоянных побоев, была задержана полицейскими в Москве по заявлению матери по подозрению в совершении кражи. Сообщалось, что девушку собираются передать правоохранителям Ингушетии и вернуть в семью. После вмешательства правозащитников Манкиеву отпустили из отдела полиции, она сообщила, что уже находится в безопасном месте. В соцсетях также появилось фото заявления Манкиевой в полицию, в котором она просит возбудить уголовное дело в отношении ее родственников.
