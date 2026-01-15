Рейтинг@Mail.ru
В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах
09:35 15.01.2026 (обновлено: 15:23 15.01.2026)
В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах
В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах
В индийском штате Махараштра 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах, проходивших в день ее рождения, сообщило издание "Хиндустан". РИА Новости, 15.01.2026
в мире, махараштра, индия
В мире, Махараштра, Индия
В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах

В Индии 103-летняя женщина воскресла на собственных похоронах в день рождения

© Фото : Hindustan103-летняя Гангабаи
103-летняя Гангабаи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Hindustan
103-летняя Гангабаи. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В индийском штате Махараштра 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах, проходивших в день ее рождения, сообщило издание "Хиндустан".
"Стотрехлетнюю Гангабаи считали умершей. Все было готово для погребального обряда", — говорится в статье.
У дома женщины по традиции установили шатер, ее саму нарядили в погребальное сари. На похороны собралось множество родных и близких, и они уже ждали машину для перевозки тела.
"Однако горюющие родственники с изумлением увидели, как покойница начала двигаться и села. Самое удивительное, что это произошло в ее день рождения", — пишет издание.
Родные Гангабаи сочли произошедшее чудом. Вместо траурной трапезы они с воодушевлением отметили ее 103-й день рождения.
Женщина на похоронах - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
СМИ: мужчина внезапно ожил на своих похоронах
9 сентября 2025, 18:55
 
В миреМахараштраИндия
 
 
