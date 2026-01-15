https://ria.ru/20260115/indija-2067982020.html
В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах
В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах - РИА Новости, 15.01.2026
В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах
В индийском штате Махараштра 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах, проходивших в день ее рождения, сообщило издание "Хиндустан".
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
В индийском штате Махараштра 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах, проходивших в день ее рождения, сообщило издание "Хиндустан
".
"Стотрехлетнюю Гангабаи считали умершей. Все было готово для погребального обряда", — говорится в статье.
У дома женщины по традиции установили шатер, ее саму нарядили в погребальное сари. На похороны собралось множество родных и близких, и они уже ждали машину для перевозки тела.
"Однако горюющие родственники с изумлением увидели, как покойница начала двигаться и села. Самое удивительное, что это произошло в ее день рождения", — пишет издание.
Родные Гангабаи сочли произошедшее чудом. Вместо траурной трапезы они с воодушевлением отметили ее 103-й день рождения.