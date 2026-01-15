В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В индийском штате Махараштра 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах, проходивших в день ее рождения, сообщило издание " В индийском штате Махараштра 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах, проходивших в день ее рождения, сообщило издание " Хиндустан ".

"Стотрехлетнюю Гангабаи считали умершей. Все было готово для погребального обряда", — говорится в статье.

У дома женщины по традиции установили шатер, ее саму нарядили в погребальное сари. На похороны собралось множество родных и близких, и они уже ждали машину для перевозки тела.

"Однако горюющие родственники с изумлением увидели, как покойница начала двигаться и села. Самое удивительное, что это произошло в ее день рождения", — пишет издание.