ИИ может усугубить экономическое неравенство в мире, считает эксперт

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более широкое использование искусственного интеллекта (ИИ) в развитых странах может усугубить экономическое неравенство в мире, считает глава экономического отдела одной из ведущих американских компаний-разработчиков моделей ИИ Anthropic Питер МакКрори.

"Если производительность труда вырастет там, где технологии будут внедряться раньше, то это может привести к неравенству в уровне жизни", - заявил МакКрори в интервью изданию Financial Times.

Как отмечает газета, компания Anthropic провела анализ использования своего чат-бота на основе ИИ Claude предприятиями и потребителями по всему миру. Исследование показало, что более богатые страны с большей вероятностью внедряют ИИ, чем страны с более низким уровнем дохода. В результате увеличивается разница в уровне жизни стран.

Индия, Япония, Великобритания и Согласно исследованию, США Южная Корея используют Claude чаще всего. Бразилия и страны Балканского региона используют ИИ преимущественно для решения рабочих задач, в то время как в странах с низким уровнем дохода ИИ в большей степени используется в сфере образования.