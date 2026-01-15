https://ria.ru/20260115/ii-2068106424.html
ИИ может усугубить экономическое неравенство в мире, считает эксперт
ИИ может усугубить экономическое неравенство в мире, считает эксперт
ИИ может усугубить экономическое неравенство в мире, считает эксперт
Anthropic: использование ИИ может усугубить экономическое неравенство в мире
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Более широкое использование искусственного интеллекта (ИИ) в развитых странах может усугубить экономическое неравенство в мире, считает
глава экономического отдела одной из ведущих американских компаний-разработчиков моделей ИИ Anthropic Питер МакКрори.
"Если производительность труда вырастет там, где технологии будут внедряться раньше, то это может привести к неравенству в уровне жизни", - заявил МакКрори в интервью изданию Financial Times.
Как отмечает газета, компания Anthropic провела анализ использования своего чат-бота на основе ИИ Claude предприятиями и потребителями по всему миру. Исследование показало, что более богатые страны с большей вероятностью внедряют ИИ, чем страны с более низким уровнем дохода. В результате увеличивается разница в уровне жизни стран.
Согласно исследованию, США
, Индия
, Япония
, Великобритания
и Южная Корея
используют Claude чаще всего. Бразилия
и страны Балканского региона используют ИИ преимущественно для решения рабочих задач, в то время как в странах с низким уровнем дохода ИИ в большей степени используется в сфере образования.
Как отмечает газета, исследование показало, что искусственный интеллект может увеличить ежегодный рост производительности труда в США на один-два процентных пункта в течение следующего десятилетия. Наибольший прирост будет наблюдаться в "наукоемких" сферах.