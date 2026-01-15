Рейтинг@Mail.ru
ИИ может усугубить экономическое неравенство в мире, считает эксперт - РИА Новости, 15.01.2026
16:38 15.01.2026
ИИ может усугубить экономическое неравенство в мире, считает эксперт
сша
индия
япония
в мире
сша
индия
япония
сша, индия, япония, в мире, технологии
США, Индия, Япония, В мире, Технологии
ИИ может усугубить экономическое неравенство в мире, считает эксперт

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более широкое использование искусственного интеллекта (ИИ) в развитых странах может усугубить экономическое неравенство в мире, считает глава экономического отдела одной из ведущих американских компаний-разработчиков моделей ИИ Anthropic Питер МакКрори.
"Если производительность труда вырастет там, где технологии будут внедряться раньше, то это может привести к неравенству в уровне жизни", - заявил МакКрори в интервью изданию Financial Times.
Камера наблюдения - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Российское решение на базе ИИ будет подстраховывать охранников
04:58
Как отмечает газета, компания Anthropic провела анализ использования своего чат-бота на основе ИИ Claude предприятиями и потребителями по всему миру. Исследование показало, что более богатые страны с большей вероятностью внедряют ИИ, чем страны с более низким уровнем дохода. В результате увеличивается разница в уровне жизни стран.
Согласно исследованию, США, Индия, Япония, Великобритания и Южная Корея используют Claude чаще всего. Бразилия и страны Балканского региона используют ИИ преимущественно для решения рабочих задач, в то время как в странах с низким уровнем дохода ИИ в большей степени используется в сфере образования.
Как отмечает газета, исследование показало, что искусственный интеллект может увеличить ежегодный рост производительности труда в США на один-два процентных пункта в течение следующего десятилетия. Наибольший прирост будет наблюдаться в "наукоемких" сферах.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Google удалил часть обзоров по здоровью, созданных ИИ, сообщают СМИ
11 января, 22:59
 
