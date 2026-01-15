Рейтинг@Mail.ru
04:58 15.01.2026
Российское решение на базе ИИ будет подстраховывать охранников
Российское решение на базе ИИ будет подстраховывать охранников - РИА Новости, 15.01.2026
Российское решение на базе ИИ будет подстраховывать охранников
Российское решение на базе искусственного интеллекта (ИИ) будет страховать охранников в ночное время: технология будет выявлять несанкционированные... РИА Новости, 15.01.2026
Российское решение на базе ИИ будет подстраховывать охранников

РИА Новости: российская ИИ-технология будет страховать охранников в ночное время

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российское решение на базе искусственного интеллекта (ИИ) будет страховать охранников в ночное время: технология будет выявлять несанкционированные проникновения на объект и подавать сигнал, рассказали РИА Новости в компании-разработчике NtechLab (технологический партнер "Ростеха").
"Нейросеть анализирует видеопотоки с камер, установленных на территории госучреждений. Видеоаналитика на основе ИИ станет помощником для охранников в ночное время – она подстрахует отошедшего сотрудника, а также обеспечит дополнительный контур безопасности", - сообщили в компании.
"Искусственный интеллект может выявлять несанкционированные проникновения на объект и подавать сигнал на пост или в центр управления", - добавили там.
Отмечается, что решение настраивается под нужды каждого конкретного объекта и в нем учтены все необходимые сценарии. В том числе, если охранник игнорирует по каким-то причинам сигнал системы, ИИ может направить уведомление в ситуационный центр региона и продублировать его охранному предприятию.
По словам компании, нейросеть уже прошла пилотные испытания, и в течение первого квартала 2026 года решение планируется внедрить в нескольких городах России.
