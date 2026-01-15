https://ria.ru/20260115/igrushki-2068010244.html
Жителя Нижегородской области задержали за кражу игрушек из кран-машины
Жителя Нижегородской области задержали за кражу игрушек из кран-машины
Житель Нижегородской области задержан за кражу мягких игрушек из взломанной им кран-машины, которые он затем раздал прохожим, сообщило МВД региона. РИА Новости, 15.01.2026
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв — РИА Новости.
Житель Нижегородской области задержан за кражу мягких игрушек из взломанной им кран-машины, которые он затем раздал прохожим, сообщило
МВД региона.
В отдел полиции поступило заявление от компании-владельца игровых аппаратов о том, что из кран-машины, находящейся в магазине на улице Трудовая в Навашино, неизвестный похитил 26 игрушек общей стоимостью 6,5 тысячи рублей.
"Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний безработный местный житель. Мужчина признался, что совершил кражу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он сломал дверцу аппарата и забрал игрушки, раздав их после случайным прохожим на улице", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ
(кража), на период расследования мужчина будет находится под подпиской о невыезде.