Рейтинг@Mail.ru
Жителя Нижегородской области задержали за кражу игрушек из кран-машины - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/igrushki-2068010244.html
Жителя Нижегородской области задержали за кражу игрушек из кран-машины
Жителя Нижегородской области задержали за кражу игрушек из кран-машины - РИА Новости, 15.01.2026
Жителя Нижегородской области задержали за кражу игрушек из кран-машины
Житель Нижегородской области задержан за кражу мягких игрушек из взломанной им кран-машины, которые он затем раздал прохожим, сообщило МВД региона. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T11:35:00+03:00
2026-01-15T11:35:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260115/kuban-2067996870.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
Жителя Нижегородской области задержали за кражу игрушек из кран-машины

Житель Нижегородской области взломал автомат с игрушками и раздал их прохожим

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв — РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан за кражу мягких игрушек из взломанной им кран-машины, которые он затем раздал прохожим, сообщило МВД региона.
В отдел полиции поступило заявление от компании-владельца игровых аппаратов о том, что из кран-машины, находящейся в магазине на улице Трудовая в Навашино, неизвестный похитил 26 игрушек общей стоимостью 6,5 тысячи рублей.
"Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний безработный местный житель. Мужчина признался, что совершил кражу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он сломал дверцу аппарата и забрал игрушки, раздав их после случайным прохожим на улице", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), на период расследования мужчина будет находится под подпиской о невыезде.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
На Кубани увеличили срок мужчине, устроившему стрельбу около гимназии
10:49
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала