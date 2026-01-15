Опознание погибших в Хорлах продолжается, заявил Сальдо

"Люди там сгорели заживо оставшиеся, причем сгорели до такой степени, что останки их даже трудно собрать, невозможно. Есть некоторые просто фрагменты, как отпечатки фотографии черной на конструкциях. Поэтому до сих пор еще идут экспертизы. Родственники все говорят, кто там был. Теперь нужно подтвердить это лабораторно, и после этого только будут известны полностью все 29 погибших", - сказал он.