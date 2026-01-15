https://ria.ru/20260115/horly-2068107975.html
Опознание погибших в Хорлах продолжается, заявил Сальдо
Опознание погибших в Хорлах продолжается, заявил Сальдо - РИА Новости, 15.01.2026
Опознание погибших в Хорлах продолжается, заявил Сальдо
Некоторые останки тел погибших от удара ВСУ в Хорлах невозможно собрать, поэтому экспертизы еще идут, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской... РИА Новости, 15.01.2026
херсонская область
россия
Опознание погибших в Хорлах продолжается, заявил Сальдо
РИА Новости: Сальдо сообщил о продолжении экспертизы опознания погибших в Хорлах