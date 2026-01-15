Рейтинг@Mail.ru
Опознание погибших в Хорлах продолжается, заявил Сальдо
16:42 15.01.2026
Опознание погибших в Хорлах продолжается, заявил Сальдо
Опознание погибших в Хорлах продолжается, заявил Сальдо - РИА Новости, 15.01.2026
Опознание погибших в Хорлах продолжается, заявил Сальдо
Некоторые останки тел погибших от удара ВСУ в Хорлах невозможно собрать, поэтому экспертизы еще идут, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:42:00+03:00
2026-01-15T16:42:00+03:00
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
удар всу по хорлам в херсонской области
херсонская область
россия
херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по хорлам в херсонской области
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
Опознание погибших в Хорлах продолжается, заявил Сальдо

РИА Новости: Сальдо сообщил о продолжении экспертизы опознания погибших в Хорлах

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Некоторые останки тел погибших от удара ВСУ в Хорлах невозможно собрать, поэтому экспертизы еще идут, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Люди там сгорели заживо оставшиеся, причем сгорели до такой степени, что останки их даже трудно собрать, невозможно. Есть некоторые просто фрагменты, как отпечатки фотографии черной на конструкциях. Поэтому до сих пор еще идут экспертизы. Родственники все говорят, кто там был. Теперь нужно подтвердить это лабораторно, и после этого только будут известны полностью все 29 погибших", - сказал он.
Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Сальдо рассказал, что его потрясло после теракта ВСУ в Хорлах
Херсонская область, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
