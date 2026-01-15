https://ria.ru/20260115/harkov-2068194082.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 15.01.2026
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Харькове, сообщает местный филиал телеканала "Общественное". РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T23:45:00+03:00
2026-01-15T23:45:00+03:00
2026-01-15T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919436028_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_62f9844596904f82a54dde4ff4fc4131.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове в четверг прогремели взрывы