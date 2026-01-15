Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС поддержало создание переходного палестинского комитета по Газе - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/hamas-2068070603.html
ХАМАС поддержало создание переходного палестинского комитета по Газе
ХАМАС поддержало создание переходного палестинского комитета по Газе - РИА Новости, 15.01.2026
ХАМАС поддержало создание переходного палестинского комитета по Газе
Палестинское движение ХАМАС приветствует объявление о создании переходного палестинского комитета по управлению делами сектора Газа и считает его важным шагом... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:50:00+03:00
2026-01-15T14:50:00+03:00
в мире
хамас
сектор газа
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e178901674c68273c61c37f1eeafdac3.jpg
https://ria.ru/20260114/bler-2067936012.html
сектор газа
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9e772e4fcb340bb20cc0b98cc1e077d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хамас, сектор газа, палестина
В мире, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина
ХАМАС поддержало создание переходного палестинского комитета по Газе

Наим: ХАМАС приветствовало создание переходного палестинского комитета по Газе

© AP Photo / Leo CorreaЗдания в секторе Газа
Здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Leo Correa
Здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 15 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС приветствует объявление о создании переходного палестинского комитета по управлению делами сектора Газа и считает его важным шагом на пути к закреплению режима прекращения огня, заявил представитель руководства движения Басем Наим.
"Объявление о создании переходного палестинского комитета по управлению делами Газы стало важным шагом на пути к закреплению режима прекращения огня и предотвращению возврата к войне", - приводятся слова Наима в заявлении движения.
Руководство ХАМАС также выразило надежду на то, что комитет станет отправной точкой для прекращения раскола среди палестинцев и приведет к созданию правительства народного единства.
Тони Блэр - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Блэр займет пост в комитете "совета мира" по Газе, пишут СМИ
Вчера, 23:30
 
В миреХАМАССектор ГазаПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала