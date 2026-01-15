https://ria.ru/20260115/hamas-2068070603.html
ХАМАС поддержало создание переходного палестинского комитета по Газе
ХАМАС поддержало создание переходного палестинского комитета по Газе - РИА Новости, 15.01.2026
ХАМАС поддержало создание переходного палестинского комитета по Газе
Палестинское движение ХАМАС приветствует объявление о создании переходного палестинского комитета по управлению делами сектора Газа и считает его важным шагом... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
хамас
сектор газа
палестина
ХАМАС поддержало создание переходного палестинского комитета по Газе
