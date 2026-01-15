Хакер, заявивший об утечке данных из MAX, опроверг сам себя

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Анонимный хакер, который заявлял об утечке данных более 15 миллионов человек из MAX, опроверг сам себя, выяснил корреспондент РИА Новости.

« "Я хотел бы уточнить, что мой предыдущий пост относительно базы данных был неправильным; такой базы данных не существует. Наше дальнейшее расследование других потенциальных критических уязвимостей не дало результатов", — написал он на сайте хакерского форума.

По его словам, крупномасштабного взлома не было. Хакер уточнил, что продолжает следить за развитием MAX с большим интересом.

Ночью в четверг пресс-служба платформы сообщила РИА Новости, что информация от анонимного источника о взломе MAX является фейком, данные пользователей надежно защищены.

Платформа не использует зарубежные сервисы хранения данных, в том числе от Amazon (AWS). Мессенджер не применяет метод хеширования паролей Bcrypt, а анализ логов не выявил подозрительной активности. Отсутствуют и обращения в программу по поиску уязвимостей BugBounty MAX по этому вопросу.