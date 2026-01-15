Рейтинг@Mail.ru
Хакер, заявивший об утечке данных из MAX, опроверг сам себя - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 15.01.2026 (обновлено: 15:39 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/haker-2067997494.html
Хакер, заявивший об утечке данных из MAX, опроверг сам себя
Хакер, заявивший об утечке данных из MAX, опроверг сам себя - РИА Новости, 15.01.2026
Хакер, заявивший об утечке данных из MAX, опроверг сам себя
Анонимный хакер, который заявлял об утечке данных более 15 миллионов человек из MAX, опроверг сам себя, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T10:51:00+03:00
2026-01-15T15:39:00+03:00
мессенджер max
россия
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7d2efe3c5cbbfe20211c008738e3c2.jpg
https://ria.ru/20260106/mts-2066570648.html
https://ria.ru/20260114/max-2067775650.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e71f25f7848f369582cd0eb707e3f455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мессенджер max, россия, общество, технологии
Мессенджер Max, Россия, Общество, Технологии
Хакер, заявивший об утечке данных из MAX, опроверг сам себя

РИА Новости: заявивший о взломе MAX хакер опроверг сообщения об утечке данных

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкMAX
MAX - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Анонимный хакер, который заявлял об утечке данных более 15 миллионов человек из MAX, опроверг сам себя, выяснил корреспондент РИА Новости.
«
"Я хотел бы уточнить, что мой предыдущий пост относительно базы данных был неправильным; такой базы данных не существует. Наше дальнейшее расследование других потенциальных критических уязвимостей не дало результатов", — написал он на сайте хакерского форума.
Форум Цифровые решения в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Массовых жалоб о попытках мошенничества на платформе MAX нет
6 января, 07:54
По его словам, крупномасштабного взлома не было. Хакер уточнил, что продолжает следить за развитием MAX с большим интересом.
Ночью в четверг пресс-служба платформы сообщила РИА Новости, что информация от анонимного источника о взломе MAX является фейком, данные пользователей надежно защищены.
Платформа не использует зарубежные сервисы хранения данных, в том числе от Amazon (AWS). Мессенджер не применяет метод хеширования паролей Bcrypt, а анализ логов не выявил подозрительной активности. Отсутствуют и обращения в программу по поиску уязвимостей BugBounty MAX по этому вопросу.
На платформе также нет информации о локации, дате рождения, почте, ИНН, СНИЛС. Отсутствуют и такие данные, как username и "уровни аккаунта", поскольку пользователей не маркируют таким образом.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Аудитория платформы MAX достигла 85 миллионов
Вчера, 12:03
 
Мессенджер MaxРоссияОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала