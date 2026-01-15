СМИ раскрыли, кому принадлежит идея о приобретении США Гренландии

ЛОНДОН, 15 янв - РИА Новости. Идею о приобретении Гренландии американскому президенту Дональду Трампу изначально преподнес его друг, нью-йоркский миллиардер Рональд Лаудер, пишет газета Идею о приобретении Гренландии американскому президенту Дональду Трампу изначально преподнес его друг, нью-йоркский миллиардер Рональд Лаудер, пишет газета Guardian со ссылкой на экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Как утверждает газета, во время своего первого президентского срока Трамп вызвал Болтона , "чтобы обсудить новую идею".

"(Трамп) сказал, что один известный бизнесмен только что предложил США купить Гренландию ... Болтон узнал, что бизнесменом был Рональд Лаудер", - пишет издание.

Именно после этой встречи Белый дом начал изучать способы усиления влияния США в Гренландии, отмечает газета. Как утверждает Болтон, после возвращения в Белый дом Трамп вернулся к этой идее, так как его мировоззрение якобы основано на информации, получаемой от друзей.

Лаудер - наследник косметической компании Estée Lauder - знаком с Трампом уже более 60 лет. При этом, как утверждает Guardian, предложение о приобретении Гренландии пересекается с его деловыми интересами. Так, Лаудер не только приобрел гренландские коммерческие активы, но и является частью консорциума по полезным ископаемым, пишет газета.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.