Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, кому принадлежит идея о приобретении США Гренландии - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/grenlandiya-2068185817.html
СМИ раскрыли, кому принадлежит идея о приобретении США Гренландии
СМИ раскрыли, кому принадлежит идея о приобретении США Гренландии - РИА Новости, 15.01.2026
СМИ раскрыли, кому принадлежит идея о приобретении США Гренландии
Идею о приобретении Гренландии американскому президенту Дональду Трампу изначально преподнес его друг, нью-йоркский миллиардер Рональд Лаудер, пишет газета... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T22:08:00+03:00
2026-01-15T22:08:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
джон болтон
нато
евросоюз
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067017837_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03cf5d7370f62064029d8c5c6e97f413.jpg
https://ria.ru/20260115/ssha-2068185230.html
https://ria.ru/20260115/levitt-2068185539.html
https://ria.ru/20260115/ssha-2068183677.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067017837_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a7641d953ec687c31b5380e5c54ddba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, джон болтон, нато, евросоюз, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Джон Болтон, НАТО, Евросоюз, Дональд Трамп
СМИ раскрыли, кому принадлежит идея о приобретении США Гренландии

Guardian: идея о приобретении США Гренландии принадлежит миллиардеру Лаудеру

© AP Photo / Zoltan BaloghАмериканский предприниматель Рональд Лаудер
Американский предприниматель Рональд Лаудер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Zoltan Balogh
Американский предприниматель Рональд Лаудер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 15 янв - РИА Новости. Идею о приобретении Гренландии американскому президенту Дональду Трампу изначально преподнес его друг, нью-йоркский миллиардер Рональд Лаудер, пишет газета Guardian со ссылкой на экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
Как утверждает газета, во время своего первого президентского срока Трамп вызвал Болтона, "чтобы обсудить новую идею".
Военные учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Белом доме отреагировали на отправку европейских военных в Гренландию
Вчера, 22:02
"(Трамп) сказал, что один известный бизнесмен только что предложил США купить Гренландию... Болтон узнал, что бизнесменом был Рональд Лаудер", - пишет издание.
Именно после этой встречи Белый дом начал изучать способы усиления влияния США в Гренландии, отмечает газета. Как утверждает Болтон, после возвращения в Белый дом Трамп вернулся к этой идее, так как его мировоззрение якобы основано на информации, получаемой от друзей.
Лаудер - наследник косметической компании Estée Lauder - знаком с Трампом уже более 60 лет. При этом, как утверждает Guardian, предложение о приобретении Гренландии пересекается с его деловыми интересами. Так, Лаудер не только приобрел гренландские коммерческие активы, но и является частью консорциума по полезным ископаемым, пишет газета.
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Переговоры США и Дании о Гренландии продолжатся, заявили в Белом доме
Вчера, 22:04
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Белом доме оценили встречу Рубио и Вэнса с главами МИД Дании и Гренландии
Вчера, 21:46
 
В миреГренландияСШАДанияДжон БолтонНАТОЕвросоюзДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала