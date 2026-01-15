Премьер Гренландии заявил, что остров не будет принадлежать США

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что встреча с представителями администрации США в Белом доме прошла конструктивно, однако остров не станет американским и не будет управляться из Вашингтона.

В среду министры иностранных дел Дании Гренландии покинули Белый дом менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом. Позицию США по вопросу острова не удалось изменить на встрече в Белом доме, заявил глава датского ведомства. Он также сообщил, что Дания и США решили создать группу высокого уровня для проработки мер по реагированию на обеспокоенность США в связи с безопасностью Гренландии.

"Встреча прошла в серьёзном, но конструктивном тоне... Гренландия не будет принадлежать США. Управление Гренландией не будет осуществляться из США. Гренландия не станет частью США... Мы являемся частью Королевства Дания", - написал Нильсен в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

При этом он позитивно оценил запуск диалога и дипломатических усилий с США, в том числе создание рабочей группы, и добавил, что Гренландия стремится к мирному и основанному на диалоге сотрудничеству с Вашингтоном

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.