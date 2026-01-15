Рейтинг@Mail.ru
Премьер Гренландии заявил, что остров не будет принадлежать США - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/grenlandiya-2068103305.html
Премьер Гренландии заявил, что остров не будет принадлежать США
Премьер Гренландии заявил, что остров не будет принадлежать США - РИА Новости, 15.01.2026
Премьер Гренландии заявил, что остров не будет принадлежать США
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что встреча с представителями администрации США в Белом доме прошла конструктивно, однако остров не станет... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:31:00+03:00
2026-01-15T16:31:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
марко рубио
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005332284_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_8ef488e4c0756ff2a149aa9934bce18f.jpg
https://ria.ru/20260115/grenlandiya-2068098846.html
https://ria.ru/20260115/tramp-2068095408.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005332284_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1010738c9ab3239293b3d24eb26e0c6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, марко рубио, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Марко Рубио, НАТО, Евросоюз
Премьер Гренландии заявил, что остров не будет принадлежать США

Премьер Гренландии после встречи в Белом доме: остров не будет принадлежать США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЙенс-Фредерик Нильсен
Йенс-Фредерик Нильсен - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Йенс-Фредерик Нильсен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что встреча с представителями администрации США в Белом доме прошла конструктивно, однако остров не станет американским и не будет управляться из Вашингтона.
В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули Белый дом менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом. Позицию США по вопросу острова не удалось изменить на встрече в Белом доме, заявил глава датского ведомства. Он также сообщил, что Дания и США решили создать группу высокого уровня для проработки мер по реагированию на обеспокоенность США в связи с безопасностью Гренландии.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Гренландии
16:16
"Встреча прошла в серьёзном, но конструктивном тоне... Гренландия не будет принадлежать США. Управление Гренландией не будет осуществляться из США. Гренландия не станет частью США... Мы являемся частью Королевства Дания", - написал Нильсен в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
При этом он позитивно оценил запуск диалога и дипломатических усилий с США, в том числе создание рабочей группы, и добавил, что Гренландия стремится к мирному и основанному на диалоге сотрудничеству с Вашингтоном.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Швеции прокомментировали слова Трампа о российских судах у Гренландии
16:08
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампМарко РубиоНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала