Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Гренландии - РИА Новости, 15.01.2026
16:16 15.01.2026 (обновлено: 16:26 15.01.2026)
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Гренландии
В ситуации вокруг Гренландии невооруженным взглядом видна ущербность многолетней линии Копенгагена на безоговорочное подчинение Вашингтону и в новой стратегии... РИА Новости, 15.01.2026
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В ситуации вокруг Гренландии невооруженным взглядом видна ущербность многолетней линии Копенгагена на безоговорочное подчинение Вашингтону и в новой стратегии национальной безопасности США всё это выяснилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Невооруженным глазом видно и очевидна вот эта самая ущербность многолетней линии Копенгагена на безоговорочное подчинение своему старшему союзнику - США. Ведь теперь после недавней публикации стратегии национальной безопасности США выяснилось, что часть территории королевства (Дании - ред.), которая расположена в западном полушарии, зачислена в самовольно определенной Вашингтоном сферу интересов США. И, конечно, особенно двусмысленно на этом фоне усердно продвигаемый Данией и другими членами Евросоюза и НАТО в течение долгих лет миф о некой российской угрозе", - сказала она в ходе брифинга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
НАТО готова вступить в войну, но есть нюанс
Вчера, 08:00
 
