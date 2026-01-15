Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Гренландии

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В ситуации вокруг Гренландии невооруженным взглядом видна ущербность многолетней линии Копенгагена на безоговорочное подчинение Вашингтону и в новой стратегии национальной безопасности США всё это выяснилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Невооруженным глазом видно и очевидна вот эта самая ущербность многолетней линии Копенгагена на безоговорочное подчинение своему старшему союзнику - США. Ведь теперь после недавней публикации стратегии национальной безопасности США выяснилось, что часть территории королевства (Дании - ред.), которая расположена в западном полушарии, зачислена в самовольно определенной Вашингтоном сферу интересов США. И, конечно, особенно двусмысленно на этом фоне усердно продвигаемый Данией и другими членами Евросоюза и НАТО в течение долгих лет миф о некой российской угрозе", - сказала она в ходе брифинга.
