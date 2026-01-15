Глава МИД Дании заявил о серьезности претензий США на Гренландию

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Белый дом ясно дал понять о серьезности претензий США Дональда Трампа на Гренландию.
Ранее Расмуссен после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом Доме заявил, что ему и его коллеге - главе МИД Гренландии Вивиану Моцфельдту - не удалось изменить позицию США по вопросу острова.
"Для меня совершенно ясно, что эта амбиция, амбиция президента, открыто заявлена", - сказал Расмуссен в интервью Fox News.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
