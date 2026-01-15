Рейтинг@Mail.ru
В Гренландию прибыли первые военные из Европы, пишут СМИ
12:27 15.01.2026 (обновлено: 15:01 15.01.2026)
В Гренландию прибыли первые военные из Европы, пишут СМИ
В Гренландию прибыли первые военные из Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
В Гренландию прибыли первые военные из Европы, пишут СМИ
Первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию, пишет немецкая газета Bild. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:27:00+03:00
2026-01-15T15:01:00+03:00
В Гренландию прибыли первые военные из Европы, пишут СМИ

Bild: первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию, пишет немецкая газета Bild.
«

"Всего через семь часов после безрезультатного окончания переговоров по Гренландии в Вашингтоне ночью в Гренландию прибыли первые военные из Европы", — говорится в публикации.

Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Дании заявил о серьезности претензий Трампа на Гренландию
03:00

В среду главы МИД Дании и Гренландии провели встречу с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось. После этого некоторые страны Европы заявили об отправке туда военных.

По данным СМИ, Франция предоставила 15 человек, Германия — 13, Британия — одного. Также на остров прибудут военные из Нидерландов, Канады, Швеции и Норвегии. При этом операцию координируют не в рамках НАТО, а из Копенгагена.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на военной базе Эндрюс, штат Мэриленд. 14 января 2026 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп пригрозил премьеру Гренландии большой проблемой
Вчера, 02:49
Накануне президент США Дональд Трамп потребовал от Дании "убраться" из Гренландии. Помимо этого, он призвал Североатлантический альянс помочь Вашингтону получить остров. По его мнению, в противном случае он может достаться России или Китаю.

Гренландия входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.

Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.
После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы Соединенных Штатов окажутся реальными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Время вернуть землю назад: чем поплатятся все, у кого претензии к России
13 января, 08:00
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампМарко РубиоНАТОЕвросоюзУдары США по ВенесуэлеСтивен МиллерКопенгаген
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
