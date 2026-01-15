https://ria.ru/20260115/gosduma-2067978646.html
В Госдуме назвали задержание директора ялтинской школы в Киеве местью
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Задержание директора школы №14 города Ялта в Киеве, куда она поехала к больной матери, является местью киевского режима крымчанами и ущемлением прав русского населения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее в минобразовании республики Крым
сообщили, что директора школы №14 города Ялта
задержали в Киеве
, когда она поехала к больной матери, что является грубым нарушением прав человека и произволом спецслужб Киева.
"Задержание директора школы - это месть за выбор крымчан жить в родной России
. Киевский режим испытывает большую ненависть к крымчанам и неоднократно грозил превратить полуостров в безлюдный", - сказал РИА Новости Шеремет
.
По его словам, все мировое сообщество в очередной раз стало свидетелем, как Киев относится к русскоязычному населению и крымчанам.
"Зеленский своими нацистскими карательными методами в очередной раз доказал, что нынешний киевский режим ни перед чем не остановится в своем злобном стремлении навредить русским людям", - отметил депутат.