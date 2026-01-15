В Госдуме назвали задержание директора ялтинской школы в Киеве местью

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Задержание директора школы №14 города Ялта в Киеве, куда она поехала к больной матери, является местью киевского режима крымчанами и ущемлением прав русского населения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее в минобразовании республики Крым сообщили, что директора школы №14 города Ялта задержали в Киеве , когда она поехала к больной матери, что является грубым нарушением прав человека и произволом спецслужб Киева.

"Задержание директора школы - это месть за выбор крымчан жить в родной России . Киевский режим испытывает большую ненависть к крымчанам и неоднократно грозил превратить полуостров в безлюдный", - сказал РИА Новости Шеремет

По его словам, все мировое сообщество в очередной раз стало свидетелем, как Киев относится к русскоязычному населению и крымчанам.