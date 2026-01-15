Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали задержание директора ялтинской школы в Киеве местью - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/gosduma-2067978646.html
В Госдуме назвали задержание директора ялтинской школы в Киеве местью
В Госдуме назвали задержание директора ялтинской школы в Киеве местью - РИА Новости, 15.01.2026
В Госдуме назвали задержание директора ялтинской школы в Киеве местью
Задержание директора школы №14 города Ялта в Киеве, куда она поехала к больной матери, является местью киевского режима крымчанами и ущемлением прав русского... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T09:16:00+03:00
2026-01-15T09:16:00+03:00
в мире
киев
ялта
республика крым
михаил шеремет
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3782038aeb7a3b9c8bdf2a09399944bb.jpg
https://ria.ru/20251211/krym-2061282988.html
киев
ялта
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69dbfaf8ebe4b9d774b17eea5529e165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, ялта, республика крым, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Киев, Ялта, Республика Крым, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме назвали задержание директора ялтинской школы в Киеве местью

Шеремет назвал задержание директора ялтинской школы в Киеве местью крымчанам

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Задержание директора школы №14 города Ялта в Киеве, куда она поехала к больной матери, является местью киевского режима крымчанами и ущемлением прав русского населения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее в минобразовании республики Крым сообщили, что директора школы №14 города Ялта задержали в Киеве, когда она поехала к больной матери, что является грубым нарушением прав человека и произволом спецслужб Киева.
"Задержание директора школы - это месть за выбор крымчан жить в родной России. Киевский режим испытывает большую ненависть к крымчанам и неоднократно грозил превратить полуостров в безлюдный", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, все мировое сообщество в очередной раз стало свидетелем, как Киев относится к русскоязычному населению и крымчанам.
"Зеленский своими нацистскими карательными методами в очередной раз доказал, что нынешний киевский режим ни перед чем не остановится в своем злобном стремлении навредить русским людям", - отметил депутат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Переселенцы с Украины призвали Зеленского оставить Крым в покое
11 декабря 2025, 08:09
 
В миреКиевЯлтаРеспублика КрымМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала