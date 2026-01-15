В Госдуме предложили штрафовать за навязчивое преследование человека

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести административную ответственность до пяти тысяч рублей за навязчивое преследование человека против его воли (сталкинг), а также расширить гарантии защиты прав граждан на личную неприкосновенность.

Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Навязчивое преследование, то есть действия, направленные на систематическое нежелательное внимание к человеку против его воли, включающее слежку, телефонные звонки, СМС-сообщения, угрозы, запугивания, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", вызывающие психоэмоциональное напряжение, дискомфорт, страх или тревогу, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей", - сказано в проекте федерального закона.

За совершение такого правонарушения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение проектом, предлагается предусмотреть наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в России отсутствует законодательная норма о привлечении к ответственности за навязчивое преследование, вследствие чего защититься от преследователей пока непросто, поскольку нет мер, которые могли бы сдерживать преследователя без привлечения его к уголовной ответственности.

Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей административную ответственность за навязчивое преследование. По мнению автора проекта, проблема навязчивого преследования человека против его воли, которое не связано с применением какого-либо физического насилия, актуальна во всем мире, а жертвой преследователей может стать любой человек.