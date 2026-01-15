Структуры Google подали в ВС шесть жалоб на запрет судиться в США

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Три структуры Google – американские Google LLC и Google International LLC и ирландская Google Ireland Limited – направили в Верховный суд России шесть кассационных жалоб на установленный им нижестоящими судами запрет вести разбирательства в суде США в отношении российского ООО "Гугл" и его конкурсного управляющего Валерия Таляровского, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Арбитражный суд Москвы в январе в деле о банкротстве "Гугла" по заявлению Таляровского запретил Google Ireland "продолжать любые судебные разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния", в которых Google Ireland в свою очередь требует запретить Таляровскому оспаривать ее сделки с "Гуглом", а также требовать ее привлечения к субсидиарной ответственности по долгам "Гугла".

Обеспечительные меры были приняты в рамках двух обособленных споров – по заявлению Таляровского о привлечении бывших контролирующих лиц "Гугла" к субсидиарной ответственности и по его же заявлению об оспаривании ряда сделок "Гугла" с Google Ireland, в котором управляющий просит взыскать с ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей.