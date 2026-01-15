Рейтинг@Mail.ru
Структуры Google подали в ВС шесть жалоб на запрет судиться в США - РИА Новости, 15.01.2026
15:47 15.01.2026
Структуры Google подали в ВС шесть жалоб на запрет судиться в США
Структуры Google подали в ВС шесть жалоб на запрет судиться в США
2026
Структуры Google подали в ВС шесть жалоб на запрет судиться в США

© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Логотип Google. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Три структуры Google – американские Google LLC и Google International LLC и ирландская Google Ireland Limited – направили в Верховный суд России шесть кассационных жалоб на установленный им нижестоящими судами запрет вести разбирательства в суде США в отношении российского ООО "Гугл" и его конкурсного управляющего Валерия Таляровского, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы в январе в деле о банкротстве "Гугла" по заявлению Таляровского запретил Google Ireland "продолжать любые судебные разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния", в которых Google Ireland в свою очередь требует запретить Таляровскому оспаривать ее сделки с "Гуглом", а также требовать ее привлечения к субсидиарной ответственности по долгам "Гугла".
27 декабря 2025, 02:44
СМИ: Google решил забрать серверы из России
27 декабря 2025, 02:44
Обеспечительные меры были приняты в рамках двух обособленных споров – по заявлению Таляровского о привлечении бывших контролирующих лиц "Гугла" к субсидиарной ответственности и по его же заявлению об оспаривании ряда сделок "Гугла" с Google Ireland, в котором управляющий просит взыскать с ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей.
Каждая из трех иностранных компаний Google 13 января подала в ВС РФ жалобу на каждый из двух судебных актов московского суда. Ранее они уже обжаловали эти обеспечительные меры, но Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа их жалобы отклонили.
Параллельно арбитражный суд Москвы в отдельном деле ранее запретил Google Ireland продолжать любые разбирательства в Американской арбитражной ассоциации, в том числе в рамках уже двух начатых арбитражных споров. В случае неисполнения запрета суд в Москве определил взыскать с Google Ireland судебный штраф в размере около 65,1 миллиарда рублей за каждый факт выявленного нарушения судебного запрета.
3 декабря 2025, 14:30
Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей
3 декабря 2025, 14:30
 
