https://ria.ru/20260115/glava-2068040853.html
Главы МИД Эстонии и Латвии обсудили совет Каллас начать пить
Главы МИД Эстонии и Латвии обсудили совет Каллас начать пить - РИА Новости, 15.01.2026
Главы МИД Эстонии и Латвии обсудили совет Каллас начать пить
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и его коллега из Латвии Байба Браже обсудили, какой именно алкоголь следует выбрать, чтобы последовать совету... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:17:00+03:00
2026-01-15T13:17:00+03:00
2026-01-15T13:42:00+03:00
в мире
латвия
эстония
кайя каллас
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068046228_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_a56579973dda14a27b9d27a6bf3efbb0.jpg
https://ria.ru/20260115/evropa-2067975537.html
латвия
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068046228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab9ea61e27d0d1db77287a516b7c2251.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, эстония, кайя каллас, евросоюз, politico
В мире, Латвия, Эстония, Кайя Каллас, Евросоюз, Politico
Главы МИД Эстонии и Латвии обсудили совет Каллас начать пить
Эстония и Латвия обсудили, с каким алкоголем следовать совету Каллас начать пить
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и его коллега из Латвии Байба Браже обсудили
, какой именно алкоголь следует выбрать, чтобы последовать совету главы дипломатии ЕС Кайи Каллас и начать пить.
Браже, комментируя слова Каллас, опубликовала в соцсети X фото c бутылкой джина, который производится в Латвии.
"Похоже, мы теперь переходим от старых добрых рижских бальзамов к чему-то более изысканному?" — ответил ей Цахкна.
Как написало минувшей ночью Politico, глава евродипломатии заявила лидерам политических групп в Европарламенте, что события в мире сейчас таковы, что самое время начать пить.