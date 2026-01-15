Главы МИД Эстонии и Латвии обсудили совет Каллас начать пить

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и его коллега из Латвии Байба Браже Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и его коллега из Латвии Байба Браже обсудили , какой именно алкоголь следует выбрать, чтобы последовать совету главы дипломатии ЕС Кайи Каллас и начать пить.

Браже, комментируя слова Каллас, опубликовала в соцсети X фото c бутылкой джина, который производится в Латвии.

"Похоже, мы теперь переходим от старых добрых рижских бальзамов к чему-то более изысканному?" — ответил ей Цахкна.