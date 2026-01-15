Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД Эстонии и Латвии обсудили совет Каллас начать пить - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 15.01.2026 (обновлено: 13:42 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/glava-2068040853.html
Главы МИД Эстонии и Латвии обсудили совет Каллас начать пить
Главы МИД Эстонии и Латвии обсудили совет Каллас начать пить - РИА Новости, 15.01.2026
Главы МИД Эстонии и Латвии обсудили совет Каллас начать пить
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и его коллега из Латвии Байба Браже обсудили, какой именно алкоголь следует выбрать, чтобы последовать совету... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:17:00+03:00
2026-01-15T13:42:00+03:00
в мире
латвия
эстония
кайя каллас
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068046228_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_a56579973dda14a27b9d27a6bf3efbb0.jpg
https://ria.ru/20260115/evropa-2067975537.html
латвия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068046228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab9ea61e27d0d1db77287a516b7c2251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, эстония, кайя каллас, евросоюз, politico
В мире, Латвия, Эстония, Кайя Каллас, Евросоюз, Politico
Главы МИД Эстонии и Латвии обсудили совет Каллас начать пить

Эстония и Латвия обсудили, с каким алкоголем следовать совету Каллас начать пить

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и его коллега из Латвии Байба Браже обсудили, какой именно алкоголь следует выбрать, чтобы последовать совету главы дипломатии ЕС Кайи Каллас и начать пить.
Браже, комментируя слова Каллас, опубликовала в соцсети X фото c бутылкой джина, который производится в Латвии.
"Похоже, мы теперь переходим от старых добрых рижских бальзамов к чему-то более изысканному?" — ответил ей Цахкна.
Как написало минувшей ночью Politico, глава евродипломатии заявила лидерам политических групп в Европарламенте, что события в мире сейчас таковы, что самое время начать пить.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Европе призвали к отставке Каллас, пишут СМИ
08:57
 
В миреЛатвияЭстонияКайя КалласЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала