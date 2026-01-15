Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ признали, что "Северные потоки" играли важную роль в энергоснабжении
22:05 15.01.2026 (обновлено: 22:18 15.01.2026)
В ФРГ признали, что "Северные потоки" играли важную роль в энергоснабжении
В ФРГ признали, что "Северные потоки" играли важную роль в энергоснабжении

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии в обвинительной речи против подозреваемого в теракте на "Северных потоках" признала некогда "ключевую" роль трубопроводов в энергоснабжении страны.
"До подрыва по газопроводу "Северный поток - 1" транспортировалось около половины годовой потребности Германии в природном газе, необходимом для выработки энергии; таким образом, эти трубопроводы имели ключевое значение для общественного энергоснабжения Германии. Обвиняемый и его сообщники намеревались посредством серьезного повреждения труб на длительный срок воспрепятствовать поставкам газа из Российской Федерации в Федеративную Республику Германия", - говорится в документе решения суда в части обвинения, которое представлено генпрокуратурой страны.
В решении, датированном 10 декабря, аргументируется отказ суда на просьбу защиты отпустить из-под ареста подозреваемого в координации теракта украинца, который ранее был экстрадирован из Италии в Германию.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
СМИ раскрыли новые подробности дела о подрыве "Северных потоков"
Вчера, 21:46
 
