В ФРГ признали, что "Северные потоки" играли важную роль в энергоснабжении

БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии в обвинительной речи против подозреваемого в теракте на "Северных потоках" признала некогда "ключевую" роль трубопроводов в энергоснабжении страны.
"До подрыва по газопроводу "Северный поток - 1" транспортировалось около половины годовой потребности Германии в природном газе, необходимом для выработки энергии; таким образом, эти трубопроводы имели ключевое значение для общественного энергоснабжения Германии. Обвиняемый и его сообщники намеревались посредством серьезного повреждения труб на длительный срок воспрепятствовать поставкам газа из Российской Федерации в Федеративную Республику Германия", - говорится в документе решения суда в части обвинения, которое представлено генпрокуратурой страны.
В решении, датированном 10 декабря, аргументируется отказ суда на просьбу защиты отпустить из-под ареста подозреваемого в координации теракта украинца, который ранее был экстрадирован из Италии в Германию.